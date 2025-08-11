SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Signal Vanguard CFM
Christopher Fernandez Mera

Signal Vanguard CFM

Christopher Fernandez Mera
0 avis
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -57%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 698
Bénéfice trades:
918 (54.06%)
Perte trades:
780 (45.94%)
Meilleure transaction:
74.99 EUR
Pire transaction:
-59.69 EUR
Bénéfice brut:
4 291.89 EUR (1 234 354 pips)
Perte brute:
-4 110.23 EUR (1 222 190 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (15.82 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
110.45 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
81.30%
Charge de dépôt maximale:
101.96%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.57
Longs trades:
1 048 (61.72%)
Courts trades:
650 (38.28%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.11 EUR
Bénéfice moyen:
4.68 EUR
Perte moyenne:
-5.27 EUR
Pertes consécutives maximales:
16 (-95.87 EUR)
Perte consécutive maximale:
-113.43 EUR (5)
Croissance mensuelle:
26.84%
Prévision annuelle:
325.71%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
315.52 EUR
Maximal:
316.21 EUR (308.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.39% (316.83 EUR)
Par fonds propres:
14.85% (84.69 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
[SP500] 1243
EURUSD 212
_GER40_Z4 203
ETHUSD 18
_GER40_U4 10
USDCAD 4
_GER40_H5 4
SOLUSD 2
[CAC40] 1
XRPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
[SP500] 462
EURUSD -160
_GER40_Z4 46
ETHUSD -10
_GER40_U4 -92
USDCAD -7
_GER40_H5 -32
SOLUSD 4
[CAC40] 2
XRPUSD -5
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
[SP500] 91K
EURUSD -5.2K
_GER40_Z4 40K
ETHUSD -6.3K
_GER40_U4 -81K
USDCAD -381
_GER40_H5 -28K
SOLUSD 369
[CAC40] 2K
XRPUSD -506
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.99 EUR
Pire transaction: -60 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +15.82 EUR
Perte consécutive maximale: -95.87 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralsGroup-Live
2.29 × 42
Aucun avis
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 06:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 01:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 09:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 20:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 15:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 00:13
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.