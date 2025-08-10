SignauxSections
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Index 4

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -2%
Baazex-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
670
Bénéfice trades:
270 (40.29%)
Perte trades:
400 (59.70%)
Meilleure transaction:
126.13 USD
Pire transaction:
-126.65 USD
Bénéfice brut:
1 613.80 USD (66 659 pips)
Perte brute:
-1 826.12 USD (45 606 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (181.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
181.94 USD (63)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
82.57%
Charge de dépôt maximale:
70.34%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
496
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
536 (80.00%)
Courts trades:
134 (20.00%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-0.32 USD
Bénéfice moyen:
5.98 USD
Perte moyenne:
-4.57 USD
Pertes consécutives maximales:
167 (-148.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-400.88 USD (4)
Croissance mensuelle:
-5.02%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
212.32 USD
Maximal:
746.20 USD (7.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.43% (746.20 USD)
Par fonds propres:
4.30% (409.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 494
AUDCAD 23
EURNZD 18
EURUSD 16
GBPAUD 14
GBPCAD 12
GBPNZD 11
XAUUSD 10
CHFJPY 10
BTCUSD 9
EURAUD 8
GBPJPY 8
EURJPY 5
GBPUSD 5
AUDJPY 4
EURCAD 4
AUDUSD 4
NZDCAD 3
USDCAD 2
NZDUSD 2
AUDCHF 2
USDCHF 2
CADCHF 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -630
AUDCAD 223
EURNZD 43
EURUSD -401
GBPAUD 54
GBPCAD 159
GBPNZD 31
XAUUSD 60
CHFJPY 48
BTCUSD 7
EURAUD 38
GBPJPY 48
EURJPY 30
GBPUSD 48
AUDJPY 11
EURCAD 12
AUDUSD 16
NZDCAD -8
USDCAD 6
NZDUSD 10
AUDCHF -4
USDCHF 1
CADCHF -1
EURGBP -3
AUDNZD 1
NZDJPY -12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -3.6K
AUDCAD 1.9K
EURNZD 98
EURUSD -911
GBPAUD 616
GBPCAD 1.3K
GBPNZD 24
XAUUSD 1K
CHFJPY 485
BTCUSD 18K
EURAUD 688
GBPJPY 564
EURJPY 559
GBPUSD 567
AUDJPY 169
EURCAD 178
AUDUSD 65
NZDCAD -129
USDCAD 119
NZDUSD 102
AUDCHF -34
USDCHF -78
CADCHF -7
EURGBP -24
AUDNZD 13
NZDJPY -221
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +126.13 USD
Pire transaction: -127 USD
Gains consécutifs maximales: 63
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +181.94 USD
Perte consécutive maximale: -148.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Baazex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 56
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.89 × 462
Exness-MT5Real5
3.25 × 4
FxPro-MT5
7.94 × 104
Aucun avis
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 19:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.11 18:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 06:28
Share of trading days is too low
2025.08.11 06:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 00:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 00:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 00:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.11 00:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 00:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
