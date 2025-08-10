Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Baazex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 5 EurotradeSA-Server-1 0.00 × 56 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 4 BlackBullMarkets-Live 0.89 × 462 Exness-MT5Real5 3.25 × 4 FxPro-MT5 7.94 × 104