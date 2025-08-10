SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Index 2
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Index 2

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
Baazex-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
219
Bénéfice trades:
158 (72.14%)
Perte trades:
61 (27.85%)
Meilleure transaction:
69.87 USD
Pire transaction:
-262.03 USD
Bénéfice brut:
2 593.06 USD (75 858 pips)
Perte brute:
-1 617.78 USD (48 187 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (235.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
386.99 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
97.15%
Charge de dépôt maximale:
11.65%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.79
Longs trades:
99 (45.21%)
Courts trades:
120 (54.79%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
4.45 USD
Bénéfice moyen:
16.41 USD
Perte moyenne:
-26.52 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-970.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-970.81 USD (18)
Croissance mensuelle:
1.51%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 233.72 USD (10.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.97% (1 233.72 USD)
Par fonds propres:
16.31% (1 831.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 44
GBPNZD 43
GBPAUD 29
NZDCAD 29
EURAUD 26
NZDJPY 22
EURCHF 7
EURGBP 5
AUDJPY 4
GBPCAD 3
USDJPY 3
USDCAD 2
USDCHF 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 387
GBPNZD 47
GBPAUD 214
NZDCAD 86
EURAUD 48
NZDJPY 156
EURCHF -54
EURGBP 32
AUDJPY 16
GBPCAD 2
USDJPY 8
USDCAD 12
USDCHF 12
NZDUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 7.5K
GBPNZD 3.9K
GBPAUD 2.7K
NZDCAD 2K
EURAUD 3.6K
NZDJPY 4K
EURCHF -829
EURGBP 1.2K
AUDJPY 1.2K
GBPCAD 119
USDJPY 574
USDCAD 809
USDCHF 488
NZDUSD 475
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +69.87 USD
Pire transaction: -262 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +235.57 USD
Perte consécutive maximale: -970.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Baazex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 242
FxPro-MT5
18.73 × 37
Aucun avis
2025.09.12 06:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.04 16:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 18:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 08:58
Share of trading days is too low
2025.08.12 08:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 23:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
