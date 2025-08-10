SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Index 1
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Index 1

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
Baazex-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
177
Bénéfice trades:
120 (67.79%)
Perte trades:
57 (32.20%)
Meilleure transaction:
124.56 USD
Pire transaction:
-71.64 USD
Bénéfice brut:
1 715.67 USD (39 004 pips)
Perte brute:
-1 050.76 USD (18 651 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (246.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
246.26 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
98.68%
Charge de dépôt maximale:
19.10%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.26
Longs trades:
94 (53.11%)
Courts trades:
83 (46.89%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
3.76 USD
Bénéfice moyen:
14.30 USD
Perte moyenne:
-18.43 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-144.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-144.34 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.73%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
142.21 USD
Maximal:
528.42 USD (5.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.09% (528.42 USD)
Par fonds propres:
12.46% (1 326.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 49
EURCHF 22
AUDCAD 22
EURGBP 13
EURAUD 12
NZDJPY 10
USDCHF 8
AUDJPY 7
NZDCHF 7
AUDNZD 5
NZDCAD 5
NZDUSD 4
EURCAD 4
AUDUSD 3
USDCAD 3
GBPJPY 2
EURJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 227
EURCHF -147
AUDCAD 116
EURGBP 81
EURAUD 57
NZDJPY 61
USDCHF 34
AUDJPY 24
NZDCHF 47
AUDNZD 25
NZDCAD 199
NZDUSD 14
EURCAD -43
AUDUSD -47
USDCAD 11
GBPJPY 0
EURJPY 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2K
EURCHF -2.2K
AUDCAD 2.7K
EURGBP 3K
EURAUD 4.3K
NZDJPY 1.4K
USDCHF 1.4K
AUDJPY 968
NZDCHF 676
AUDNZD 2.1K
NZDCAD 3.1K
NZDUSD 724
EURCAD -982
AUDUSD -76
USDCAD 743
GBPJPY 37
EURJPY 522
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +124.56 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +246.26 USD
Perte consécutive maximale: -144.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Baazex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
FxPro-MT5
0.66 × 29
BlackBullMarkets-Live
1.14 × 220
Exness-MT5Real5
6.50 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.10 08:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 09:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 13:58
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 03:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 02:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 23:36
Share of trading days is too low
2025.08.11 23:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 23:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 23:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 23:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Index 1
30 USD par mois
7%
0
0
USD
11K
USD
7
100%
177
67%
99%
1.63
3.76
USD
12%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.