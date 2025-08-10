- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
508
Bénéfice trades:
361 (71.06%)
Perte trades:
147 (28.94%)
Meilleure transaction:
508.30 USD
Pire transaction:
-683.37 USD
Bénéfice brut:
6 513.00 USD (175 454 231 pips)
Perte brute:
-5 290.56 USD (15 476 299 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (35.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
597.16 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
94.64%
Charge de dépôt maximale:
40.61%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.79
Longs trades:
257 (50.59%)
Courts trades:
251 (49.41%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
2.41 USD
Bénéfice moyen:
18.04 USD
Perte moyenne:
-35.99 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-477.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-683.37 USD (1)
Croissance mensuelle:
47.51%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
67.78 USD
Maximal:
683.37 USD (52.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.60% (510.41 USD)
Par fonds propres:
35.97% (384.19 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-419K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +508.30 USD
Pire transaction: -683 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +35.06 USD
Perte consécutive maximale: -477.66 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|1.33 × 21
|
Tickmill-Live
|21.50 × 12248
This trading signal focuses on BTCUSD, utilizing a robust hedging strategy designed to reduce risk and maintain a smooth equity curve in volatile markets. The approach employs both long and short positions to capture arbitrage and counter-trend opportunities under various market conditions, minimizing drawdowns caused by one-sided price movements. Strict money management and risk control are the core principles, aiming for consistent and sustainable long-term returns.
