Nan Deng

BTCUSD EA

Nan Deng
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 112%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
508
Bénéfice trades:
361 (71.06%)
Perte trades:
147 (28.94%)
Meilleure transaction:
508.30 USD
Pire transaction:
-683.37 USD
Bénéfice brut:
6 513.00 USD (175 454 231 pips)
Perte brute:
-5 290.56 USD (15 476 299 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (35.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
597.16 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
94.64%
Charge de dépôt maximale:
40.61%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.79
Longs trades:
257 (50.59%)
Courts trades:
251 (49.41%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
2.41 USD
Bénéfice moyen:
18.04 USD
Perte moyenne:
-35.99 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-477.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-683.37 USD (1)
Croissance mensuelle:
47.51%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
67.78 USD
Maximal:
683.37 USD (52.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.60% (510.41 USD)
Par fonds propres:
35.97% (384.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 480
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -419K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +508.30 USD
Pire transaction: -683 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +35.06 USD
Perte consécutive maximale: -477.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 12
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
1.33 × 21
Tickmill-Live
21.50 × 12248
This trading signal focuses on BTCUSD, utilizing a robust hedging strategy designed to reduce risk and maintain a smooth equity curve in volatile markets. The approach employs both long and short positions to capture arbitrage and counter-trend opportunities under various market conditions, minimizing drawdowns caused by one-sided price movements. Strict money management and risk control are the core principles, aiming for consistent and sustainable long-term returns.


Aucun avis
2025.09.28 17:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 19:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 00:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 18:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 16:52
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.10 16:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
