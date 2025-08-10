SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ALL TRADE FROM 50 USD
Huynh Vo Xuan Son

ALL TRADE FROM 50 USD

Huynh Vo Xuan Son
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 59%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
720
Bénéfice trades:
455 (63.19%)
Perte trades:
265 (36.81%)
Meilleure transaction:
10.75 USD
Pire transaction:
-9.93 USD
Bénéfice brut:
400.44 USD (244 601 pips)
Perte brute:
-365.01 USD (146 496 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (18.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18.82 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
28.69%
Charge de dépôt maximale:
73.23%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
69
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.86
Longs trades:
364 (50.56%)
Courts trades:
356 (49.44%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
0.88 USD
Perte moyenne:
-1.38 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-7.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.82 USD (7)
Croissance mensuelle:
35.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.35 USD
Maximal:
19.08 USD (18.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.71% (16.75 USD)
Par fonds propres:
24.37% (10.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 202
XAUUSD 167
GBPUSD 166
AUDUSD 73
USDCAD 61
EURUSD 51
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -20
XAUUSD 88
GBPUSD -15
AUDUSD -2
USDCAD -4
EURUSD -12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -856
XAUUSD 100K
GBPUSD -393
AUDUSD 302
USDCAD 96
EURUSD -817
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.75 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +18.62 USD
Perte consécutive maximale: -7.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
Exness-MT5Real7
1.73 × 1592
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real3
4.25 × 858
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.02 × 59
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.48 × 232
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
high risk high return
Aucun avis
2025.09.26 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 06:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 03:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 02:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 02:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 08:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 05:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 00:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 00:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

