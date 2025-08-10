SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PYTHON XAU FROM 50 USD
Huynh Vo Xuan Son

PYTHON XAU FROM 50 USD

Huynh Vo Xuan Son
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 175%
Exness-MT5Real7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
270
Bénéfice trades:
200 (74.07%)
Perte trades:
70 (25.93%)
Meilleure transaction:
10.75 USD
Pire transaction:
-9.93 USD
Bénéfice brut:
225.76 USD (191 923 pips)
Perte brute:
-160.90 USD (106 363 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (12.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21.96 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
9.79%
Charge de dépôt maximale:
40.85%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
56
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
3.30
Longs trades:
133 (49.26%)
Courts trades:
137 (50.74%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
0.24 USD
Bénéfice moyen:
1.13 USD
Perte moyenne:
-2.30 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-7.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.93 USD (1)
Croissance mensuelle:
72.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.33 USD
Maximal:
19.68 USD (16.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.10% (19.68 USD)
Par fonds propres:
25.48% (11.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 147
GBPUSD 123
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 76
GBPUSD -11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 86K
GBPUSD -237
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.75 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +12.69 USD
Perte consécutive maximale: -7.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
2.09 × 894
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real8
19.81 × 228
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
python xau
Aucun avis
2025.09.30 10:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 02:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 23:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 04:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 20:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.29 20:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 11:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 02:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 02:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 00:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 00:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 01:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PYTHON XAU FROM 50 USD
30 USD par mois
175%
0
0
USD
96
USD
8
100%
270
74%
10%
1.40
0.24
USD
25%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.