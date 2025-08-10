SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Forex Fusion
Ridoy Biswas

Forex Fusion

Ridoy Biswas
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
19 (33.92%)
Perte trades:
37 (66.07%)
Meilleure transaction:
79.82 USD
Pire transaction:
-29.86 USD
Bénéfice brut:
387.43 USD (1 068 523 pips)
Perte brute:
-327.21 USD (384 919 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (62.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
79.82 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
71.14%
Charge de dépôt maximale:
11.73%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
22 (39.29%)
Courts trades:
34 (60.71%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
1.08 USD
Bénéfice moyen:
20.39 USD
Perte moyenne:
-8.84 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-79.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-79.12 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.15 USD
Maximal:
87.81 USD (14.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.83% (87.81 USD)
Par fonds propres:
3.81% (24.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 8
USDCHF 5
XAUUSD 5
GBPUSD 5
EURCHF 5
AUDJPY 4
EURAUD 3
EURJPY 3
AUDCAD 3
AUDCHF 2
EURGBP 2
NZDCHF 2
EURUSD 2
CHFJPY 1
GBPJPY 1
GBPAUD 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
NZDCAD 1
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 116
USDCHF -25
XAUUSD -12
GBPUSD 19
EURCHF -6
AUDJPY 28
EURAUD -28
EURJPY -9
AUDCAD 46
AUDCHF -14
EURGBP -8
NZDCHF 13
EURUSD -7
CHFJPY -15
GBPJPY -6
GBPAUD -8
CADCHF -4
GBPNZD -4
NZDCAD -8
USDCAD -8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 689K
USDCHF -966
XAUUSD -911
GBPUSD 674
EURCHF -217
AUDJPY 575
EURAUD -1.8K
EURJPY -636
AUDCAD 1.4K
AUDCHF -290
EURGBP -178
NZDCHF 498
EURUSD -334
CHFJPY -1.1K
GBPJPY -463
GBPAUD -585
CADCHF -141
GBPNZD -328
NZDCAD -107
USDCAD -344
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +79.82 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +62.77 USD
Perte consécutive maximale: -79.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Small profit is better than loss. At first, we need to protect the capital then profit will come must. Forex investment is risky. Only invest those funds you can afford to lose.
Aucun avis
2025.09.18 22:44
No swaps are charged
2025.09.18 22:44
No swaps are charged
2025.09.18 21:44
No swaps are charged
2025.09.18 21:44
No swaps are charged
2025.09.18 04:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 22:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 21:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 16:23
Share of trading days is too low
2025.08.11 16:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.10 12:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 12:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 12:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.10 12:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.10 12:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.