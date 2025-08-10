SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / YiddinFX Ema
Nik Muhammed Muhyyiddin

YiddinFX Ema

Nik Muhammed Muhyyiddin
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
154
Bénéfice trades:
122 (79.22%)
Perte trades:
32 (20.78%)
Meilleure transaction:
26.97 USD
Pire transaction:
-26.56 USD
Bénéfice brut:
375.01 USD (42 194 pips)
Perte brute:
-162.32 USD (18 286 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (58.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
69.88 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
97.89%
Charge de dépôt maximale:
5.22%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.40
Longs trades:
101 (65.58%)
Courts trades:
53 (34.42%)
Facteur de profit:
2.31
Rendement attendu:
1.38 USD
Bénéfice moyen:
3.07 USD
Perte moyenne:
-5.07 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-62.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.49 USD (10)
Croissance mensuelle:
14.15%
Algo trading:
24%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
62.49 USD (5.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.74% (62.49 USD)
Par fonds propres:
14.79% (150.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 42
USDJPY 13
EURJPY 12
GBPUSD 11
EURUSD 10
NZDUSD 10
USDCAD 10
GBPJPY 9
USDCHF 8
NZDJPY 5
EURAUD 4
AUDCHF 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
EURGBP 2
GBPNZD 2
GBPCHF 2
CADCHF 2
EURNZD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 84
USDJPY 51
EURJPY 19
GBPUSD 32
EURUSD 23
NZDUSD -22
USDCAD 0
GBPJPY 32
USDCHF 25
NZDJPY -35
EURAUD 2
AUDCHF 6
AUDUSD 1
AUDCAD 0
EURGBP 0
GBPNZD 1
GBPCHF 2
CADCHF -8
EURNZD 0
NZDCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 8.2K
USDJPY 7.5K
EURJPY 2.7K
GBPUSD 3.2K
EURUSD 2.3K
NZDUSD -2.2K
USDCAD 22
GBPJPY 4.7K
USDCHF 2K
NZDJPY -5.1K
EURAUD 304
AUDCHF 507
AUDUSD 57
AUDCAD 5
EURGBP 33
GBPNZD 87
GBPCHF 197
CADCHF -608
EURNZD 46
NZDCHF 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.97 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +58.54 USD
Perte consécutive maximale: -62.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 62
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 96
Darwinex-Live-2
0.00 × 36
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
RoboForex-Pro-6
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.21 × 112
ICMarketsSC-Live05
0.24 × 38
Exness-Real9
0.50 × 14
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 491
ICMarketsSC-Live23
1.37 × 67
Exness-Real16
1.86 × 42
RoboForex-Pro-4
1.90 × 78
RoboForex-Pro
2.63 × 56
FusionMarkets-Live 2
2.79 × 42
RoboForex-Pro-5
2.86 × 960
FBS-Real-1
2.88 × 103
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.97 × 109
Alpari-Pro.ECN
7.33 × 58
XMGlobal-Real 24
14.50 × 2
Weltrade-Live
17.38 × 39
Trade base on EA, low entry and strategy based on weekly and monthly trend
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
YiddinFX Ema
30 USD par mois
21%
0
0
USD
981
USD
7
24%
154
79%
98%
2.31
1.38
USD
15%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.