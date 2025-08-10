SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DudukDiamDengarDuitZikir
Mukhamad Sahedi

DudukDiamDengarDuitZikir

Mukhamad Sahedi
0 avis
163 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
84%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
164
Bénéfice trades:
132 (80.48%)
Perte trades:
32 (19.51%)
Meilleure transaction:
42.61 USD
Pire transaction:
-113.46 USD
Bénéfice brut:
346.39 USD (46 186 pips)
Perte brute:
-294.01 USD (31 007 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (102.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.74 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
5.60%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.37
Longs trades:
77 (46.95%)
Courts trades:
87 (53.05%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
0.32 USD
Bénéfice moyen:
2.62 USD
Perte moyenne:
-9.19 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-20.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-113.46 USD (1)
Croissance mensuelle:
-11.15%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
140.73 USD (58.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.38% (140.73 USD)
Par fonds propres:
53.28% (116.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD_MRG 17
XAUUSD_MRG 13
USDCAD_MRG 12
GBPCAD_MRG 12
NZDUSD_MRG 10
AUDUSD_MRG 10
EURJPY_MRG 10
EURGBP_MRG 10
EURCAD_MRG 9
USDCHF_MRG 8
GBPUSD_MRG 8
EURAUD_MRG 7
GBPAUD_MRG 6
EURCHF_MRG 6
GBPNZD_MRG 6
GBPJPY_MRG 6
AUDNZD_MRG 5
EURNZD_MRG 5
USDJPY_MRG 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD_MRG 15
XAUUSD_MRG -139
USDCAD_MRG 18
GBPCAD_MRG 3
NZDUSD_MRG 18
AUDUSD_MRG 13
EURJPY_MRG 8
EURGBP_MRG 12
EURCAD_MRG -15
USDCHF_MRG 12
GBPUSD_MRG 19
EURAUD_MRG 12
GBPAUD_MRG 12
EURCHF_MRG 5
GBPNZD_MRG 5
GBPJPY_MRG 40
AUDNZD_MRG 0
EURNZD_MRG 8
USDJPY_MRG 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD_MRG 1.7K
XAUUSD_MRG -14K
USDCAD_MRG 3.6K
GBPCAD_MRG 1.5K
NZDUSD_MRG 1.9K
AUDUSD_MRG 1.5K
EURJPY_MRG 1.6K
EURGBP_MRG 1K
EURCAD_MRG -1.1K
USDCHF_MRG 1.1K
GBPUSD_MRG 1.9K
EURAUD_MRG 1.9K
GBPAUD_MRG 1.9K
EURCHF_MRG 445
GBPNZD_MRG 852
GBPJPY_MRG 6.5K
AUDNZD_MRG 157
EURNZD_MRG 1.6K
USDJPY_MRG 787
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.61 USD
Pire transaction: -113 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +102.74 USD
Perte consécutive maximale: -20.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

DudukDiamDengarDuitZikir
Aucun avis
2025.11.28 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 11:18
Trading operations on the account were performed for only 95 days. This comprises 8.36% of days out of the 1137 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.18% of days out of 1137 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 10:07
Share of trading days is too low
2025.11.28 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 10:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 09:38 2025.11.28 09:38:12  

DudukDiamDengarDuitZikir

2025.11.13 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 17:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 19:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 02:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 01:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.29 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
