Ce signal se concentre sur le trading intrajournalier de l’or (XAUUSD) avec une approche de suivi de tendance, n’entrant que lorsque la tendance est claire, évitant les marchés en range et visant des profits stables. Grâce à un contrôle strict des risques et une gestion du capital, nous obtenons des rendements mensuels réguliers tout en minimisant le risque de drawdown. Convient aux investisseurs recherchant une croissance stable du capital sans surveillance constante de l’écran.

Cette stratégie de trading est exécutée à 100 % manuellement par un trader réel. La mention « AlgoTrading » apparaît uniquement parce que j’utilise un assistant de trading pour passer des ordres, définir automatiquement les take profits et stop losses, et clôturer toutes les positions en un seul clic.

Solde minimum recommandé : 200 USD, avec un effet de levier de 1:500.

Avertissement sur les risques :

Le trading du Forex et de l’or comporte des risques élevés et les profits ne sont pas garantis. Veuillez allouer vos fonds de manière judicieuse et trader avec prudence.



