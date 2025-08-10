SignauxSections
Bao Ying Guo

GoldenArrow MT5

Bao Ying Guo
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
258
Bénéfice trades:
154 (59.68%)
Perte trades:
104 (40.31%)
Meilleure transaction:
30.18 USD
Pire transaction:
-14.88 USD
Bénéfice brut:
467.39 USD (718 022 pips)
Perte brute:
-465.29 USD (664 738 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (46.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.38 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
28.14%
Charge de dépôt maximale:
14.60%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.03
Longs trades:
118 (45.74%)
Courts trades:
140 (54.26%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.01 USD
Bénéfice moyen:
3.04 USD
Perte moyenne:
-4.47 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-20.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.94 USD (5)
Croissance mensuelle:
-20.41%
Algo trading:
55%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29.12 USD
Maximal:
81.49 USD (26.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.53% (72.80 USD)
Par fonds propres:
16.98% (39.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 230
BTCUSDm 25
ETHUSDm 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 7
BTCUSDm 2
ETHUSDm -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 15K
BTCUSDm 45K
ETHUSDm -6.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.18 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +46.38 USD
Perte consécutive maximale: -20.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Ce signal se concentre sur le trading intrajournalier de l’or (XAUUSD) avec une approche de suivi de tendance, n’entrant que lorsque la tendance est claire, évitant les marchés en range et visant des profits stables. Grâce à un contrôle strict des risques et une gestion du capital, nous obtenons des rendements mensuels réguliers tout en minimisant le risque de drawdown. Convient aux investisseurs recherchant une croissance stable du capital sans surveillance constante de l’écran.

Cette stratégie de trading est exécutée à 100 % manuellement par un trader réel. La mention « AlgoTrading » apparaît uniquement parce que j’utilise un assistant de trading pour passer des ordres, définir automatiquement les take profits et stop losses, et clôturer toutes les positions en un seul clic.

Solde minimum recommandé : 200 USD, avec un effet de levier de 1:500.

Avertissement sur les risques :
Le trading du Forex et de l’or comporte des risques élevés et les profits ne sont pas garantis. Veuillez allouer vos fonds de manière judicieuse et trader avec prudence.


