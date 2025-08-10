- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
15 (62.50%)
Perte trades:
9 (37.50%)
Meilleure transaction:
95.51 USD
Pire transaction:
-9.29 USD
Bénéfice brut:
196.79 USD (21 858 pips)
Perte brute:
-47.57 USD (3 156 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (172.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
172.27 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
20.71%
Charge de dépôt maximale:
8.82%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
7.22
Longs trades:
23 (95.83%)
Courts trades:
1 (4.17%)
Facteur de profit:
4.14
Rendement attendu:
6.22 USD
Bénéfice moyen:
13.12 USD
Perte moyenne:
-5.29 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-17.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.24 USD (3)
Croissance mensuelle:
7.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.17 USD
Maximal:
20.67 USD (0.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.91% (20.67 USD)
Par fonds propres:
0.44% (10.14 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|GOLD
|6
|GOLDZ5
|3
|USDJPY
|2
|JPN225
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDCNH
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-14
|GOLD
|95
|GOLDZ5
|75
|USDJPY
|-11
|JPN225
|2
|EURJPY
|16
|GBPJPY
|-9
|USDCNH
|0
|GBPUSD
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-478
|GOLD
|9.9K
|GOLDZ5
|7.5K
|USDJPY
|-1.2K
|JPN225
|2.9K
|EURJPY
|796
|GBPJPY
|-456
|USDCNH
|23
|GBPUSD
|-270
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +95.51 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +172.27 USD
Perte consécutive maximale: -17.24 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CMCMarkets-MT5-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Trading Focus: Gold (XAUUSD), Silver (XAGUSD), major Forex pairs, and global stock indices.
Strategy: Medium-to-long-term swing and position trading, capturing major market moves driven by technical breakouts and macroeconomic trends. Positions are held from several days to weeks, allowing trades to fully develop while filtering out market noise.
Risk Management: Maximum risk per trade ≤ 2%, with strict overall portfolio drawdown limit of 15%.
Approach: Patient, trend-following discipline combined with selective entries — only engaging when market conditions align with high-probability setups.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
46 USD par mois
7%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
4
0%
24
62%
21%
4.13
6.22
USD
USD
1%
1:100