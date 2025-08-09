SignauxSections
Henry Silva

BTCUSD FireFX

Henry Silva
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 41%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
354
Bénéfice trades:
275 (77.68%)
Perte trades:
79 (22.32%)
Meilleure transaction:
134.00 USD
Pire transaction:
-161.78 USD
Bénéfice brut:
2 527.11 USD (5 732 035 pips)
Perte brute:
-1 201.22 USD (2 223 080 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (201.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
309.83 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
18.10%
Charge de dépôt maximale:
93.49%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.28
Longs trades:
286 (80.79%)
Courts trades:
68 (19.21%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
3.75 USD
Bénéfice moyen:
9.19 USD
Perte moyenne:
-15.21 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-100.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-200.10 USD (2)
Croissance mensuelle:
44.34%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
309.99 USD (19.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.69% (309.05 USD)
Par fonds propres:
45.19% (302.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 287
XAUUSD 65
US30 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 1.2K
XAUUSD 132
US30 13
GBPUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 3.4M
XAUUSD 132K
US30 165
GBPUSD -15
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +134.00 USD
Pire transaction: -162 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +201.68 USD
Perte consécutive maximale: -100.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
BTCUSD, XAUUSD, USTEC


https://social-trading.exness.com/strategy/227762805/a/r4gd71cr?sharer=trader


Aucun avis
2025.09.26 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 05:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 02:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 23:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 18:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 16:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 05:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 22:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
