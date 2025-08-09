SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SGTrader
David Budiman

SGTrader

David Budiman
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 36 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
OctaFX-Real9
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
295
Bénéfice trades:
204 (69.15%)
Perte trades:
91 (30.85%)
Meilleure transaction:
372.83 USD
Pire transaction:
-312.00 USD
Bénéfice brut:
3 854.50 USD (1 918 281 pips)
Perte brute:
-4 393.10 USD (1 721 465 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (53.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
445.14 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
70.15%
Charge de dépôt maximale:
18.64%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
179 (60.68%)
Courts trades:
116 (39.32%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-1.83 USD
Bénéfice moyen:
18.89 USD
Perte moyenne:
-48.28 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-739.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-739.88 USD (4)
Croissance mensuelle:
-35.81%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
538.60 USD
Maximal:
1 739.80 USD (131.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.93% (656.70 USD)
Par fonds propres:
15.60% (473.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 76
EURUSD 21
EURCHF 17
USDCAD 12
EURCAD 12
EURGBP 11
NZDJPY 10
EURAUD 10
AUDCHF 10
GBPUSD 9
XAUUSD 9
GBPCHF 9
NZDCHF 8
AUDUSD 8
USDCHF 8
AUDNZD 7
CADCHF 7
GBPAUD 7
USDJPY 6
EURJPY 6
AUDCAD 6
CHFJPY 5
GBPJPY 5
AUDJPY 5
NZDUSD 5
CADJPY 4
NZDCAD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 420
EURUSD 241
EURCHF 11
USDCAD -90
EURCAD 16
EURGBP 263
NZDJPY -56
EURAUD -4
AUDCHF -116
GBPUSD -379
XAUUSD -313
GBPCHF -336
NZDCHF 26
AUDUSD -174
USDCHF 13
AUDNZD 4
CADCHF 39
GBPAUD -143
USDJPY 21
EURJPY 14
AUDCAD 167
CHFJPY 57
GBPJPY -129
AUDJPY -26
NZDUSD -87
CADJPY 18
NZDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 197K
EURUSD 3.3K
EURCHF -415
USDCAD 415
EURCAD 994
EURGBP 940
NZDJPY -319
EURAUD -404
AUDCHF -720
GBPUSD -1.4K
XAUUSD -626
GBPCHF -1.2K
NZDCHF 142
AUDUSD -258
USDCHF -335
AUDNZD -179
CADCHF 138
GBPAUD -1.4K
USDJPY 357
EURJPY -428
AUDCAD 1.7K
CHFJPY 490
GBPJPY 34
AUDJPY -482
NZDUSD -44
CADJPY -324
NZDCAD 307
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +372.83 USD
Pire transaction: -312 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +53.94 USD
Perte consécutive maximale: -739.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Tickmill02-Live
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 5
KeyToMarkets-Live
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 1
Fyntura-Live
0.00 × 33
Longhorn-Real2
0.00 × 53
FTMO-Server3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.03 × 64
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 23
RoboForex-ECN-2
0.04 × 45
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
Tickmill-Live10
0.11 × 37
XMGlobal-Real 9
0.21 × 19
45 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Get the opportunity in forex trading with us. We use SGT trading system, with measured Target Profit (TP) and Stop Loss (SL).

May money always be with us.

Happy trading.

Aucun avis
2025.08.20 02:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 00:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 05:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.09 20:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.09 20:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.09 19:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SGTrader
36 USD par mois
15%
0
0
USD
2.4K
USD
17
87%
295
69%
70%
0.87
-1.83
USD
43%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.