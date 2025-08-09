- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 226
Bénéfice trades:
1 937 (87.01%)
Perte trades:
289 (12.98%)
Meilleure transaction:
42.65 USD
Pire transaction:
-54.90 USD
Bénéfice brut:
8 558.07 USD (513 054 pips)
Perte brute:
-2 587.81 USD (85 320 pips)
Gains consécutifs maximales:
774 (1 588.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 588.44 USD (774)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
59.22%
Charge de dépôt maximale:
6.63%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
686
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
12.97
Longs trades:
544 (24.44%)
Courts trades:
1 682 (75.56%)
Facteur de profit:
3.31
Rendement attendu:
2.68 USD
Bénéfice moyen:
4.42 USD
Perte moyenne:
-8.95 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-204.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-278.10 USD (9)
Croissance mensuelle:
29.01%
Prévision annuelle:
348.85%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.04 USD
Maximal:
460.41 USD (16.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.29% (460.41 USD)
Par fonds propres:
22.10% (2 316.46 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|1391
|EURUSD
|388
|XAUUSD
|196
|USDJPY
|127
|GBPUSD
|58
|USDCAD
|34
|NZDUSD
|32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|4.2K
|EURUSD
|-99
|XAUUSD
|33
|USDJPY
|1K
|GBPUSD
|835
|USDCAD
|-53
|NZDUSD
|-16
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|296K
|EURUSD
|7.4K
|XAUUSD
|17K
|USDJPY
|70K
|GBPUSD
|42K
|USDCAD
|-3.7K
|NZDUSD
|-773
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +42.65 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 774
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1 588.44 USD
Perte consécutive maximale: -204.12 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DecodeGlobal-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
这个策略是按照 每日4条目标价位设定 开单价格止损价格以及目标位 第二目标位，进行交易的 量化ea
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
60 USD par mois
78%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
20
99%
2 226
87%
59%
3.30
2.68
USD
USD
22%
1:500