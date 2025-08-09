SignauxSections
Suzhou Xuyou Network Technology Co., Ltd.

YangxuDG1

Suzhou Xuyou Network Technology Co., Ltd.
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 78%
DecodeGlobal-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 226
Bénéfice trades:
1 937 (87.01%)
Perte trades:
289 (12.98%)
Meilleure transaction:
42.65 USD
Pire transaction:
-54.90 USD
Bénéfice brut:
8 558.07 USD (513 054 pips)
Perte brute:
-2 587.81 USD (85 320 pips)
Gains consécutifs maximales:
774 (1 588.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 588.44 USD (774)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
59.22%
Charge de dépôt maximale:
6.63%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
686
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
12.97
Longs trades:
544 (24.44%)
Courts trades:
1 682 (75.56%)
Facteur de profit:
3.31
Rendement attendu:
2.68 USD
Bénéfice moyen:
4.42 USD
Perte moyenne:
-8.95 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-204.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-278.10 USD (9)
Croissance mensuelle:
29.01%
Prévision annuelle:
348.85%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.04 USD
Maximal:
460.41 USD (16.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.29% (460.41 USD)
Par fonds propres:
22.10% (2 316.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 1391
EURUSD 388
XAUUSD 196
USDJPY 127
GBPUSD 58
USDCAD 34
NZDUSD 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 4.2K
EURUSD -99
XAUUSD 33
USDJPY 1K
GBPUSD 835
USDCAD -53
NZDUSD -16
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 296K
EURUSD 7.4K
XAUUSD 17K
USDJPY 70K
GBPUSD 42K
USDCAD -3.7K
NZDUSD -773
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.65 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 774
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1 588.44 USD
Perte consécutive maximale: -204.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DecodeGlobal-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

这个策略是按照 每日4条目标价位设定 开单价格止损价格以及目标位 第二目标位，进行交易的 量化ea 
Aucun avis
2025.09.18 01:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 06:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 02:18
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.72% of days out of 106 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 21:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 21:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 06:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 23:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.09 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
YangxuDG1
60 USD par mois
78%
0
0
USD
13K
USD
20
99%
2 226
87%
59%
3.30
2.68
USD
22%
1:500
Copier

