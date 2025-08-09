SignauxSections
Ivan Nauros

BotNL

Ivan Nauros
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 136%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
363
Bénéfice trades:
319 (87.87%)
Perte trades:
44 (12.12%)
Meilleure transaction:
41.05 USD
Pire transaction:
-39.89 USD
Bénéfice brut:
1 269.93 USD (34 188 pips)
Perte brute:
-519.39 USD (11 660 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (87.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.03 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
95.37%
Charge de dépôt maximale:
116.86%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
9.83
Longs trades:
175 (48.21%)
Courts trades:
188 (51.79%)
Facteur de profit:
2.45
Rendement attendu:
2.07 USD
Bénéfice moyen:
3.98 USD
Perte moyenne:
-11.80 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-76.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-76.33 USD (6)
Croissance mensuelle:
36.23%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
76.33 USD (8.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.03% (76.33 USD)
Par fonds propres:
48.27% (832.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 60
USDCHF 54
GBPUSD 42
AUDUSD 41
GBPCHF 39
USDCAD 38
AUDCAD 36
AUDCHF 27
NZDUSD 26
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 126
USDCHF 152
GBPUSD 83
AUDUSD 88
GBPCHF 113
USDCAD 54
AUDCAD 21
AUDCHF 64
NZDUSD 49
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.9K
USDCHF 3.3K
GBPUSD 3.2K
AUDUSD 2.6K
GBPCHF 2.4K
USDCAD 2.4K
AUDCAD 1.6K
AUDCHF 1.6K
NZDUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.05 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +87.80 USD
Perte consécutive maximale: -76.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.38 × 8
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.82 × 7712
ForexClub-MT4 Market Real Server
1.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.16 × 252
AdmiralMarkets-Live3
3.58 × 24
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.86 × 14
BlueberryMarkets-Live
4.00 × 2
VantageInternational-Live 12
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
4.50 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
9.22 × 9
RoboForex-ProCent-3
12.60 × 10
Aucun avis
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 03:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 11:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.20 11:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 15:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.09 09:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.09 09:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
