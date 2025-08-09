SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Leopard 01
Thien Loc Tran

Leopard 01

Thien Loc Tran
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 140%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 360
Bénéfice trades:
927 (68.16%)
Perte trades:
433 (31.84%)
Meilleure transaction:
209.62 USD
Pire transaction:
-278.27 USD
Bénéfice brut:
5 735.37 USD (12 532 881 pips)
Perte brute:
-5 151.41 USD (12 735 198 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (119.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
405.86 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
46.59%
Charge de dépôt maximale:
42.91%
Dernier trade:
22 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
1 117 (82.13%)
Courts trades:
243 (17.87%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.43 USD
Bénéfice moyen:
6.19 USD
Perte moyenne:
-11.90 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-562.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-789.24 USD (5)
Croissance mensuelle:
-48.57%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 601.38 USD (58.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.73% (1 601.38 USD)
Par fonds propres:
77.85% (2 187.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 592
BTCUSDm 496
USDCADm 162
US500m 85
USOILm 18
GBPUSDm 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 1K
BTCUSDm -714
USDCADm 167
US500m 95
USOILm 20
GBPUSDm 14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 783K
BTCUSDm -1.3M
USDCADm 7K
US500m 323K
USOILm 2.5K
GBPUSDm 390
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +209.62 USD
Pire transaction: -278 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +119.58 USD
Perte consécutive maximale: -562.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Trading with AI and EA.
Aucun avis
2025.09.09 23:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 06:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 09:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 07:54
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 02:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
