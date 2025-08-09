SignauxSections
Xiao Yong Wang

MT4002

Xiao Yong Wang
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 127%
HTFXVULTD-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 474
Bénéfice trades:
1 144 (77.61%)
Perte trades:
330 (22.39%)
Meilleure transaction:
24.84 USD
Pire transaction:
-13.58 USD
Bénéfice brut:
3 356.39 USD (429 379 pips)
Perte brute:
-820.80 USD (104 772 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (135.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
135.75 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.57
Activité de trading:
13.00%
Charge de dépôt maximale:
1.80%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
19.73
Longs trades:
651 (44.17%)
Courts trades:
823 (55.83%)
Facteur de profit:
4.09
Rendement attendu:
1.72 USD
Bénéfice moyen:
2.93 USD
Perte moyenne:
-2.49 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-115.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-115.27 USD (14)
Croissance mensuelle:
1.67%
Prévision annuelle:
20.21%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
128.50 USD (2.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.90% (128.50 USD)
Par fonds propres:
1.72% (74.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 321
GBPJPY 201
CHFJPY 199
GBPUSD 120
EURUSD 112
EURJPY 95
GBPCAD 88
EURCAD 73
AUDJPY 52
CADJPY 50
USDCHF 44
NZDJPY 37
GBPCHF 26
USDCAD 16
NZDCAD 15
AUDUSD 11
AUDCAD 6
NZDUSD 6
EURCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 369
GBPJPY 540
CHFJPY 245
GBPUSD 275
EURUSD 146
EURJPY 240
GBPCAD 93
EURCAD 106
AUDJPY 95
CADJPY 80
USDCHF 110
NZDJPY 117
GBPCHF 66
USDCAD 0
NZDCAD 14
AUDUSD 27
AUDCAD 13
NZDUSD 1
EURCHF 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 52K
GBPJPY 76K
CHFJPY 36K
GBPUSD 25K
EURUSD 15K
EURJPY 35K
GBPCAD 12K
EURCAD 15K
AUDJPY 14K
CADJPY 11K
USDCHF 8.5K
NZDJPY 13K
GBPCHF 4.9K
USDCAD 21
NZDCAD 1.9K
AUDUSD 2.6K
AUDCAD 1.8K
NZDUSD 183
EURCHF 20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.84 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 50
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +135.75 USD
Perte consécutive maximale: -115.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HTFXVULTD-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live09
0.00 × 6
Trend trading, more than 3 times a year, follow me and I won't let you down!


Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 00:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
