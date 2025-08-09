- Croissance
Trades:
744
Bénéfice trades:
546 (73.38%)
Perte trades:
198 (26.61%)
Meilleure transaction:
12 866.43 USD
Pire transaction:
-19 869.85 USD
Bénéfice brut:
349 655.10 USD (3 201 923 pips)
Perte brute:
-184 049.09 USD (1 272 956 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (30 405.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30 405.01 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
13.18%
Charge de dépôt maximale:
76.07%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
8.28
Longs trades:
488 (65.59%)
Courts trades:
256 (34.41%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
222.59 USD
Bénéfice moyen:
640.39 USD
Perte moyenne:
-929.54 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-6 205.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-19 869.85 USD (1)
Croissance mensuelle:
35.59%
Prévision annuelle:
431.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 726.50 USD
Maximal:
20 001.42 USD (11.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.74% (20 001.42 USD)
Par fonds propres:
24.20% (31 236.29 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|634
|BTCUSD
|33
|EURUSD
|30
|UT100
|18
|XAGUSD
|14
|US30
|4
|USOIL
|3
|ETHUSD
|3
|JP225
|2
|USDJPY
|1
|DE30
|1
|CHINA50
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|140K
|BTCUSD
|12K
|EURUSD
|8.9K
|UT100
|5.4K
|XAGUSD
|-5.8K
|US30
|1.5K
|USOIL
|-872
|ETHUSD
|-311
|JP225
|1.5K
|USDJPY
|91
|DE30
|2.5K
|CHINA50
|140
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|63K
|BTCUSD
|1.8M
|EURUSD
|2.2K
|UT100
|49K
|XAGUSD
|490
|US30
|14K
|USOIL
|-861
|ETHUSD
|-20K
|JP225
|22K
|USDJPY
|26
|DE30
|22K
|CHINA50
|2.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +12 866.43 USD
Pire transaction: -19 870 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +30 405.01 USD
Perte consécutive maximale: -6 205.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HTFXVULTD-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Tickmill-Live09
|2.30 × 56
Trend trading, more than 3 times a year, follow me and I won't let you down!
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
200 USD par mois
439%
1
3.1K
USD
USD
156K
USD
USD
25
0%
744
73%
13%
1.89
222.59
USD
USD
24%
1:500