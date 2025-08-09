SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MT4001
Xiao Yong Wang

MT4001

Xiao Yong Wang
0 avis
Fiabilité
25 semaines
1 / 3.1K USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 439%
HTFXVULTD-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
744
Bénéfice trades:
546 (73.38%)
Perte trades:
198 (26.61%)
Meilleure transaction:
12 866.43 USD
Pire transaction:
-19 869.85 USD
Bénéfice brut:
349 655.10 USD (3 201 923 pips)
Perte brute:
-184 049.09 USD (1 272 956 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (30 405.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30 405.01 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
13.18%
Charge de dépôt maximale:
76.07%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
8.28
Longs trades:
488 (65.59%)
Courts trades:
256 (34.41%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
222.59 USD
Bénéfice moyen:
640.39 USD
Perte moyenne:
-929.54 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-6 205.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-19 869.85 USD (1)
Croissance mensuelle:
35.59%
Prévision annuelle:
431.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 726.50 USD
Maximal:
20 001.42 USD (11.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.74% (20 001.42 USD)
Par fonds propres:
24.20% (31 236.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 634
BTCUSD 33
EURUSD 30
UT100 18
XAGUSD 14
US30 4
USOIL 3
ETHUSD 3
JP225 2
USDJPY 1
DE30 1
CHINA50 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 140K
BTCUSD 12K
EURUSD 8.9K
UT100 5.4K
XAGUSD -5.8K
US30 1.5K
USOIL -872
ETHUSD -311
JP225 1.5K
USDJPY 91
DE30 2.5K
CHINA50 140
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 63K
BTCUSD 1.8M
EURUSD 2.2K
UT100 49K
XAGUSD 490
US30 14K
USOIL -861
ETHUSD -20K
JP225 22K
USDJPY 26
DE30 22K
CHINA50 2.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12 866.43 USD
Pire transaction: -19 870 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +30 405.01 USD
Perte consécutive maximale: -6 205.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HTFXVULTD-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live09
2.30 × 56
Trend trading, more than 3 times a year, follow me and I won't let you down!


Aucun avis
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 10:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 19:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
