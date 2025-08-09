SignauxSections
Revano Azka Akhmad

AFSID trading Central Pro X

Revano Azka Akhmad
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 499 USD par mois
croissance depuis 2025 54%
Exness-MT5Real26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 394
Bénéfice trades:
1 700 (71.01%)
Perte trades:
694 (28.99%)
Meilleure transaction:
117.72 USD
Pire transaction:
-24.57 USD
Bénéfice brut:
4 202.16 USD (253 477 pips)
Perte brute:
-2 076.97 USD (212 582 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (20.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
205.55 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.47%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
145
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
13.79
Longs trades:
1 220 (50.96%)
Courts trades:
1 174 (49.04%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
0.89 USD
Bénéfice moyen:
2.47 USD
Perte moyenne:
-2.99 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-54.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-114.71 USD (7)
Croissance mensuelle:
14.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
154.06 USD (3.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.12% (154.06 USD)
Par fonds propres:
21.34% (1 011.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYm 866
EURJPYm 678
GBPJPYm 616
GBPUSDm 234
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYm 655
EURJPYm 671
GBPJPYm 585
GBPUSDm 214
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYm 18K
EURJPYm 4.9K
GBPJPYm 18K
GBPUSDm -91
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +117.72 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +20.70 USD
Perte consécutive maximale: -54.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

MT5
Full Automated Trading using AFSID trading Central Pro-X

More Information Visit AFSID Group International.

Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 09:40
No swaps are charged on the signal account
2025.08.09 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.09 00:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
