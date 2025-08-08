SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Jepeye
Erry Irawan

Jepeye

Erry Irawan
0 avis
Fiabilité
7 semaines
2 / 357 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 831%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
67
Bénéfice trades:
54 (80.59%)
Perte trades:
13 (19.40%)
Meilleure transaction:
29.62 USD
Pire transaction:
-5.04 USD
Bénéfice brut:
255.65 USD (16 913 pips)
Perte brute:
-29.77 USD (2 869 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (75.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.30 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.57
Activité de trading:
77.08%
Charge de dépôt maximale:
72.56%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
27.18
Longs trades:
23 (34.33%)
Courts trades:
44 (65.67%)
Facteur de profit:
8.59
Rendement attendu:
3.37 USD
Bénéfice moyen:
4.73 USD
Perte moyenne:
-2.29 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-8.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.31 USD (2)
Croissance mensuelle:
448.06%
Algo trading:
64%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
8.31 USD (9.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.79% (8.31 USD)
Par fonds propres:
42.39% (80.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 49
USDJPY 12
EURJPY 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 152
USDJPY 61
EURJPY 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 8.6K
USDJPY 3.9K
EURJPY 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.62 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +75.30 USD
Perte consécutive maximale: -8.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.13 × 16
ICMarketsSC-MT5
0.35 × 63
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Exness-MT5Real7
0.50 × 8
XMTrading-MT5 3
0.50 × 6
XMGlobal-MT5 4
0.81 × 165
Ava-Real 1-MT5
0.89 × 18
KuberaCapitalMarkets-Server
1.09 × 240
XMGlobal-MT5
1.20 × 5
Alpari-MT5
1.27 × 22
ForexTimeFXTM-Live01
1.47 × 159
GTioMarketsPty-Live
1.75 × 4
XMGlobal-MT5 2
2.37 × 312
ICMarketsSC-MT5-4
2.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
4.25 × 28
VantageInternational-Live
6.50 × 2
FxPro-MT5
6.82 × 67
RoboForex-Pro
10.16 × 117
FBS-Real
11.47 × 68
- This is an automatic trading using EA based on martingale strategy on pair GBPJPY
- At certain times (such as NFP) it will be at a high drawdown
- For the security of your account, you should use funds at least the same as the provider or more


Aucun avis
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 18:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 14:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 14:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 23:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 22:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.14 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 08:28
Share of trading days is too low
2025.08.11 08:28
Share of days for 80% of trades is too low
