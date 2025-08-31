SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Twin Spark AI
Gampala Sasi Balaji

Twin Spark AI

Gampala Sasi Balaji
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
Exness-MT5Real15
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
401
Bénéfice trades:
284 (70.82%)
Perte trades:
117 (29.18%)
Meilleure transaction:
12.04 USD
Pire transaction:
-26.22 USD
Bénéfice brut:
752.35 USD (1 109 335 pips)
Perte brute:
-680.08 USD (1 055 115 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (41.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
72.51 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
17.89%
Charge de dépôt maximale:
51.71%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.78
Longs trades:
270 (67.33%)
Courts trades:
131 (32.67%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.18 USD
Bénéfice moyen:
2.65 USD
Perte moyenne:
-5.81 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-68.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-68.00 USD (9)
Croissance mensuelle:
10.98%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
81.00 USD
Maximal:
92.71 USD (43.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.09% (81.00 USD)
Par fonds propres:
12.32% (37.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 277
BTCUSDm 46
EURUSDm 20
USDJPYm 13
USDCADm 11
USDCHFm 9
USOILm 5
AUDUSDm 5
GBPJPYm 4
NZDUSDm 2
EURAUDm 2
USTECm 2
US30m 2
EURCHFm 1
EURGBPm 1
ETHUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 42
BTCUSDm 28
EURUSDm 41
USDJPYm 20
USDCADm -21
USDCHFm -28
USOILm -15
AUDUSDm 0
GBPJPYm 2
NZDUSDm 2
EURAUDm -1
USTECm 1
US30m 0
EURCHFm 0
EURGBPm 0
ETHUSDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 26K
BTCUSDm 19K
EURUSDm 2.3K
USDJPYm 1.1K
USDCADm -884
USDCHFm -568
USOILm -936
AUDUSDm 27
GBPJPYm 140
NZDUSDm 127
EURAUDm -88
USTECm 7.2K
US30m -245
EURCHFm 31
EURGBPm -29
ETHUSDm 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.04 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +41.61 USD
Perte consécutive maximale: -68.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Recommendation:
Minimum balance to be maintained daily to follow this signal: 100USD

Here's my trading methodology for XAUUSD:
 * 🎯 Asset: XAU/USD (Gold)
 * 📈 Strategy: Classic Price Action - Break & Retest of Key Market Structure.
 * 📊 Confirmation: Volume analysis to filter out false signals and confirm momentum.
 * 🧠 Execution: A unique hybrid approach.
   * Algo-Assisted Entries: An algorithm may open positions based on my strict criteria.
   * 100% Manual Management: I personally manage and close every trade, ensuring decisions are based on real-time market conditions, not rigid code.
 * Transparency: No black-box strategies. My approach is logical and easy to follow.
Aucun avis
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 01:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 01:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 17:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.08 17:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.08 17:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Twin Spark AI
30 USD par mois
19%
0
0
USD
507
USD
9
0%
401
70%
18%
1.10
0.18
USD
38%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.