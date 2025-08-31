Recommendation:

Minimum balance to be maintained daily to follow this signal: 100USD





* 🎯 Asset: XAU/USD (Gold)

* 📈 Strategy: Classic Price Action - Break & Retest of Key Market Structure.

* 📊 Confirmation: Volume analysis to filter out false signals and confirm momentum.

* 🧠 Execution: A unique hybrid approach.

* Algo-Assisted Entries: An algorithm may open positions based on my strict criteria.

* 100% Manual Management: I personally manage and close every trade, ensuring decisions are based on real-time market conditions, not rigid code.

* Transparency: No black-box strategies. My approach is logical and easy to follow.

Here's my trading methodology for XAUUSD: