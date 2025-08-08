SignauxSections
Srikanth Vadluri

GoldenDream

Srikanth Vadluri
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3333 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
549
Bénéfice trades:
435 (79.23%)
Perte trades:
114 (20.77%)
Meilleure transaction:
153.49 GBP
Pire transaction:
-63.88 GBP
Bénéfice brut:
2 332.63 GBP (137 174 pips)
Perte brute:
-930.39 GBP (66 846 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (79.66 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
328.76 GBP (22)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
38.63%
Charge de dépôt maximale:
19.75%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
4.60
Longs trades:
141 (25.68%)
Courts trades:
408 (74.32%)
Facteur de profit:
2.51
Rendement attendu:
2.55 GBP
Bénéfice moyen:
5.36 GBP
Perte moyenne:
-8.16 GBP
Pertes consécutives maximales:
13 (-271.88 GBP)
Perte consécutive maximale:
-271.88 GBP (13)
Croissance mensuelle:
22.74%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.04 GBP
Maximal:
305.03 GBP (6.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.59% (305.03 GBP)
Par fonds propres:
25.98% (1 368.02 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 549
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 70K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +153.49 GBP
Pire transaction: -64 GBP
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +79.66 GBP
Perte consécutive maximale: -271.88 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Golden dreams 

to copy or to know more about it message me

Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GoldenDream
3333 USD par mois
35%
0
0
USD
5.4K
GBP
7
100%
549
79%
39%
2.50
2.55
GBP
26%
1:500
Copier

