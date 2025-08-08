SignauxSections
Reza Nuri

ForXfibo

Reza Nuri
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1500 USD par mois
croissance depuis 2025 335%
STPTrading-Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
110
Bénéfice trades:
93 (84.54%)
Perte trades:
17 (15.45%)
Meilleure transaction:
683.60 USD
Pire transaction:
-252.50 USD
Bénéfice brut:
7 250.24 USD (81 086 pips)
Perte brute:
-1 217.75 USD (19 581 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (4 968.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 968.75 USD (57)
Ratio de Sharpe:
0.49
Activité de trading:
73.84%
Charge de dépôt maximale:
112.82%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.73
Longs trades:
60 (54.55%)
Courts trades:
50 (45.45%)
Facteur de profit:
5.95
Rendement attendu:
54.84 USD
Bénéfice moyen:
77.96 USD
Perte moyenne:
-71.63 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-896.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-896.45 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
896.45 USD (10.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.70% (896.45 USD)
Par fonds propres:
46.05% (3 808.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.z 75
XAUUSD.s 32
EURUSD.s 2
GBPJPY.s 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.z 4.6K
XAUUSD.s 1.4K
EURUSD.s 8
GBPJPY.s 5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.z 44K
XAUUSD.s 16K
EURUSD.s 797
GBPJPY.s 757
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +683.60 USD
Pire transaction: -253 USD
Gains consécutifs maximales: 57
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +4 968.75 USD
Perte consécutive maximale: -896.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STPTrading-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hello and welcome! With 13 years of experience in financial markets, please fully consider the risks of each trade. Don't forget to share our channel with your friends.




Aucun avis
2025.09.25 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 14:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 12:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 11:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:300
2025.08.20 06:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 05:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 03:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.11 08:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.11 08:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
