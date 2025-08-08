SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AxiSelect
edelmira zorrilla martinez

AxiSelect

edelmira zorrilla martinez
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -33%
Axi-US07-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
147
Bénéfice trades:
86 (58.50%)
Perte trades:
61 (41.50%)
Meilleure transaction:
58.31 USD
Pire transaction:
-109.80 USD
Bénéfice brut:
545.19 USD (380 064 pips)
Perte brute:
-724.81 USD (454 761 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (119.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
119.23 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
70.51%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.36
Longs trades:
50 (34.01%)
Courts trades:
97 (65.99%)
Facteur de profit:
0.75
Rendement attendu:
-1.22 USD
Bénéfice moyen:
6.34 USD
Perte moyenne:
-11.88 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-93.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-133.43 USD (7)
Croissance mensuelle:
-51.94%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
283.10 USD
Maximal:
500.11 USD (68.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.51% (500.11 USD)
Par fonds propres:
30.28% (259.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.pro 57
XAUUSD.pro 30
EURAUD.pro 25
EURCAD.pro 7
EURGBP.pro 6
USDJPY.pro 5
GBPCHF.pro 5
GBPUSD.pro 4
US500 3
Apple+ 1
Berkshire+ 1
ETHUSD 1
USDCAD.pro 1
BTCUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.pro -24
XAUUSD.pro -318
EURAUD.pro 4
EURCAD.pro -6
EURGBP.pro 1
USDJPY.pro 69
GBPCHF.pro 24
GBPUSD.pro -1
US500 73
Apple+ 38
Berkshire+ 9
ETHUSD 3
USDCAD.pro 1
BTCUSD -53
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.pro 3.7K
XAUUSD.pro -28K
EURAUD.pro 929
EURCAD.pro -317
EURGBP.pro 81
USDJPY.pro 9K
GBPCHF.pro 1.5K
GBPUSD.pro 14
US500 7.7K
Apple+ 1.5K
Berkshire+ 1.3K
ETHUSD 333K
USDCAD.pro 28
BTCUSD -405K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.31 USD
Pire transaction: -110 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +119.23 USD
Perte consécutive maximale: -93.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US07-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US06-Live
0.00 × 11
Aucun avis
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 18:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 21:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 06:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 13:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
