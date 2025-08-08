SignauxSections
Billy Adrian

In3

Billy Adrian
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -37%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
288
Bénéfice trades:
113 (39.23%)
Perte trades:
175 (60.76%)
Meilleure transaction:
31.11 USD
Pire transaction:
-48.89 USD
Bénéfice brut:
766.53 USD (1 454 149 pips)
Perte brute:
-897.04 USD (86 267 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (53.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
65.65 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
59.82%
Charge de dépôt maximale:
240.80%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
179 (62.15%)
Courts trades:
109 (37.85%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.45 USD
Bénéfice moyen:
6.78 USD
Perte moyenne:
-5.13 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-155.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-155.65 USD (12)
Croissance mensuelle:
26.47%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
268.51 USD
Maximal:
269.30 USD (52.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.80% (269.30 USD)
Par fonds propres:
70.94% (95.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 267
GBPJPY 6
EURUSD 3
GBPUSD 2
GBPAUD 1
EURGBP 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -28
GBPJPY -4
EURUSD -3
GBPUSD 2
GBPAUD -2
EURGBP -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.1K
GBPJPY -408
EURUSD -246
GBPUSD 267
GBPAUD -342
EURGBP -254
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.11 USD
Pire transaction: -49 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +53.61 USD
Perte consécutive maximale: -155.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 14
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 344
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.73 × 167
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 1534
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.30 × 193
Darwinex-Live
1.32 × 62
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
PepperstoneUK-Live
1.45 × 87
53 plus...
Aucun avis
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 23:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 23:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 04:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 03:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 19:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 09:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 00:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 17:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 17:34
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
