SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Proyecto TITAN 1d12 08AGOS2025
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 1d12 08AGOS2025

Francisco Contreras Manzano
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 73%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 018
Bénéfice trades:
1 728 (85.62%)
Perte trades:
290 (14.37%)
Meilleure transaction:
39.44 USD
Pire transaction:
-261.16 USD
Bénéfice brut:
2 068.87 USD (1 539 178 pips)
Perte brute:
-1 338.25 USD (301 225 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (68.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
105.62 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
33.34%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
351
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
1.34
Longs trades:
1 131 (56.05%)
Courts trades:
887 (43.95%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
0.36 USD
Bénéfice moyen:
1.20 USD
Perte moyenne:
-4.61 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-50.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-513.16 USD (3)
Croissance mensuelle:
17.43%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
544.80 USD (28.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.80% (544.80 USD)
Par fonds propres:
70.70% (1 289.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 664
XAUUSD 530
EURJPY 145
AUDCAD 115
USDJPY 100
EURCAD 88
EURUSD 72
EURAUD 65
GBPCAD 47
USDCAD 41
GBPUSD 37
NZDUSD 34
ETHUSD 33
GBPAUD 14
NZDJPY 14
NZDCAD 10
AUDUSD 5
DOTUSD 2
DOGUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 115
XAUUSD -76
EURJPY 23
AUDCAD 50
USDJPY 212
EURCAD -86
EURUSD 166
EURAUD 83
GBPCAD 39
USDCAD 59
GBPUSD 52
NZDUSD 43
ETHUSD 0
GBPAUD 27
NZDJPY 9
NZDCAD 11
AUDUSD 9
DOTUSD -3
DOGUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.2M
XAUUSD -8.2K
EURJPY 3.6K
AUDCAD 6.7K
USDJPY 13K
EURCAD 8.9K
EURUSD 9.7K
EURAUD 8.2K
GBPCAD 6.9K
USDCAD 4.5K
GBPUSD 5.3K
NZDUSD 3.2K
ETHUSD 4.1K
GBPAUD 4.3K
NZDJPY 1.6K
NZDCAD 1.6K
AUDUSD 955
DOTUSD -34
DOGUSD -98
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.44 USD
Pire transaction: -261 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +68.50 USD
Perte consécutive maximale: -50.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 9
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
✨ Transparencia, Tecnología y Resultados Reales ✨

En un mundo financiero lleno de promesas vacías, aquí encontrarás honestidad sin adornos y resultados confirmados. Cada una de mis carteras publicadas en MQL5 está basada en un desarrollo tecnológico sólido, fruto de años de investigación en trading algorítmico y probado bajo condiciones reales de mercado.

🚀 La clave no es solo crecer, sino hacerlo de manera consistente y sostenible. Por eso, cada estrategia está diseñada para asegurar ingresos continuos, minimizando riesgos y maximizando oportunidades.

📊 Mis sistemas no viven de la suerte, sino de la matemática, la disciplina y la innovación tecnológica, con auditorías verificables dentro de la propia plataforma MQL5.

Confianza, claridad y compromiso son los tres pilares que sostienen cada operación. Aquí no se trata de vender ilusiones, sino de demostrar con hechos que la tecnología bien aplicada puede transformar tu manera de invertir.

💡 Si buscas un camino real hacia la libertad financiera, con datos que hablan por sí solos, estás en el lugar correcto.

Aucun avis
2025.10.17 14:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 13:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 11:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 04:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 16:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 15:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High average monthly growth may indicate high trading risks
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire