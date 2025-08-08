SignauxSections
Hai Hung Ta

Maxpro1

Hai Hung Ta
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 111%
KohleCapitalMarkets-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 457
Bénéfice trades:
3 220 (72.24%)
Perte trades:
1 237 (27.75%)
Meilleure transaction:
3 777.28 USD
Pire transaction:
-4 070.40 USD
Bénéfice brut:
284 253.75 USD (1 259 078 pips)
Perte brute:
-178 287.09 USD (1 255 459 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (408.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 966.56 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
95.09%
Charge de dépôt maximale:
2.23%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
21.72
Longs trades:
2 369 (53.15%)
Courts trades:
2 088 (46.85%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
23.78 USD
Bénéfice moyen:
88.28 USD
Perte moyenne:
-144.13 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-3 173.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 070.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
8.45%
Prévision annuelle:
102.65%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.60 USD
Maximal:
4 878.68 USD (3.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.85% (4 089.20 USD)
Par fonds propres:
31.60% (48 536.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 4455
AUDUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 106K
AUDUSD -5
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.1K
AUDUSD -481
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 777.28 USD
Pire transaction: -4 070 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +408.16 USD
Perte consécutive maximale: -3 173.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KohleCapitalMarkets-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 21:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 22:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.11 13:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 22:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:31 2025.08.08 08:31:26  

Maxpro.vn

