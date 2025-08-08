SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Maxgrowthid P10
Dhimaz Adityanegara

Maxgrowthid P10

Dhimaz Adityanegara
0 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 84%
MaxrichGroup-Real
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
560
Bénéfice trades:
217 (38.75%)
Perte trades:
343 (61.25%)
Meilleure transaction:
1 990.00 USD
Pire transaction:
-2 033.50 USD
Bénéfice brut:
162 712.04 USD (683 616 pips)
Perte brute:
-149 614.50 USD (648 397 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (5 592.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 719.24 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
94.36%
Charge de dépôt maximale:
18.99%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
0.57
Longs trades:
359 (64.11%)
Courts trades:
201 (35.89%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
23.39 USD
Bénéfice moyen:
749.83 USD
Perte moyenne:
-436.19 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-3 932.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-11 594.06 USD (14)
Croissance mensuelle:
20.62%
Prévision annuelle:
250.14%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10 371.03 USD
Maximal:
23 025.87 USD (147.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.31% (22 991.97 USD)
Par fonds propres:
14.07% (3 931.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 558
GBPJPY 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 13K
GBPJPY -19
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
GBPJPY -70
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 990.00 USD
Pire transaction: -2 034 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +5 592.96 USD
Perte consécutive maximale: -3 932.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ADSS-Demo
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
247 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Reach us on Instagram @maxgrowth.id 

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Aucun avis
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.66% of days out of 151 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 13:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 23:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 01:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.5% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 01:13
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Maxgrowthid P10
100 USD par mois
84%
0
0
USD
39K
USD
27
0%
560
38%
94%
1.08
23.39
USD
59%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.