Yu Lun Liu

BTC 100 GO

Yu Lun Liu
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 384%
ECMarkets-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
451
Bénéfice trades:
354 (78.49%)
Perte trades:
97 (21.51%)
Meilleure transaction:
9.29 USD
Pire transaction:
-10.95 USD
Bénéfice brut:
449.07 USD (4 375 457 pips)
Perte brute:
-222.25 USD (2 107 159 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (12.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21.88 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
21.21%
Charge de dépôt maximale:
37.39%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
10.79
Longs trades:
231 (51.22%)
Courts trades:
220 (48.78%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
0.50 USD
Bénéfice moyen:
1.27 USD
Perte moyenne:
-2.29 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-17.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.20 USD (3)
Croissance mensuelle:
100.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.55 USD
Maximal:
21.03 USD (6.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.97% (21.03 USD)
Par fonds propres:
42.51% (69.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD' 451
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD' 227
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD' 2.3M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.29 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +12.40 USD
Perte consécutive maximale: -17.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

📉 Strategy Overview – Auto1491 Precision Reversal BTC EA

The Auto1491 Precision Reversal EA is designed to identify high-probability short entries during sharp downtrends, aiming to capitalize on short-lived rebounds within volatile markets. Its core logic filters out weak signals and targets only moments of exhaustion where a temporary price reversal is most likely.

Once triggered, the system enters decisively and exits quickly to lock in gains before momentum shifts again. This approach helps avoid prolonged exposure and minimizes risk during unstable market phases.

Key Features:

  • 📌 Detects high-quality pullback zones in strong bearish trends

  • 📌 Fast-in, fast-out execution to secure profits efficiently

  • 📌 Automatically scales position size based on market progression

  • 📌 Includes built-in capital protection and time-based exit controls

The EA works across various instruments and is especially effective in high-volatility environments such as commodities or crypto markets. Its smart execution makes it ideal for traders seeking tactical entries and efficient exits without manual intervention.


2025.08.29 02:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.29 01:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.10 05:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 04:24
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 00:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.08 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 21:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
