Piggy Bank III
Mikita Kupchyk

Piggy Bank III

Mikita Kupchyk
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
104
Bénéfice trades:
92 (88.46%)
Perte trades:
12 (11.54%)
Meilleure transaction:
304.73 USD
Pire transaction:
-510.98 USD
Bénéfice brut:
3 042.29 USD (84 731 pips)
Perte brute:
-1 556.20 USD (3 872 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (1 298.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 298.61 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
65.96%
Charge de dépôt maximale:
19.72%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
53
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
1.65
Longs trades:
50 (48.08%)
Courts trades:
54 (51.92%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
14.29 USD
Bénéfice moyen:
33.07 USD
Perte moyenne:
-129.68 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-900.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-900.50 USD (2)
Croissance mensuelle:
28.20%
Prévision annuelle:
342.17%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.49 USD
Maximal:
901.78 USD (13.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.91% (901.78 USD)
Par fonds propres:
30.38% (1 619.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 37
AUDCAD 20
EURUSD 17
GBPUSD 17
AUDUSD 7
USDCHF 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 344
AUDCAD 831
EURUSD -217
GBPUSD 417
AUDUSD -182
USDCHF 295
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 77K
AUDCAD 2.4K
EURUSD 275
GBPUSD 1K
AUDUSD -173
USDCHF 372
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +304.73 USD
Pire transaction: -511 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 298.61 USD
Perte consécutive maximale: -900.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 13
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.83 × 12
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
Exness-MT5Real7
0.95 × 19
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 434
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.73 × 500
ICMarketsEU-MT5-5
1.85 × 27
52 plus...
Aucun avis
2025.09.26 05:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 05:40
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 23:45
Share of trading days is too low
2025.09.05 12:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.05 09:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 11:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 10:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.04 10:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 09:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 06:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 05:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.20 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 20:16
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 4.23% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 20:16
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.82% of days out of the 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 20:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Piggy Bank III
30 USD par mois
34%
0
0
USD
4.4K
USD
18
77%
104
88%
66%
1.95
14.29
USD
30%
1:300
Copier

