Signaux / MetaTrader 4 / Mi Telegram es eu1975
Ruben Casado Martin

Mi Telegram es eu1975

Ruben Casado Martin
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
821
Bénéfice trades:
372 (45.31%)
Perte trades:
449 (54.69%)
Meilleure transaction:
3 376.85 USD
Pire transaction:
-322.90 USD
Bénéfice brut:
36 802.06 USD (185 090 pips)
Perte brute:
-3 336.57 USD (146 989 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (5 332.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 699.48 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
29.97%
Charge de dépôt maximale:
69.10%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
70.66
Longs trades:
606 (73.81%)
Courts trades:
215 (26.19%)
Facteur de profit:
11.03
Rendement attendu:
40.76 USD
Bénéfice moyen:
98.93 USD
Perte moyenne:
-7.43 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-242.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-473.61 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.14%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.89 USD
Maximal:
473.61 USD (0.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.28% (365.08 USD)
Par fonds propres:
4.36% (5 751.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 808
EURGBP 4
USDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
EURCAD 1
GBPAUD 1
AUDJPY 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 33K
EURGBP -2
USDJPY 0
GBPJPY 1
CADJPY 1
EURCAD -1
GBPAUD -1
AUDJPY 0
NZDUSD 1
AUDNZD 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 39K
EURGBP -96
USDJPY 6
GBPJPY 176
CADJPY 108
EURCAD -114
GBPAUD -132
AUDJPY -59
NZDUSD 73
AUDNZD -55
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 376.85 USD
Pire transaction: -323 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +5 332.15 USD
Perte consécutive maximale: -242.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.09.18 21:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 19:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
