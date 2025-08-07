- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
821
Bénéfice trades:
372 (45.31%)
Perte trades:
449 (54.69%)
Meilleure transaction:
3 376.85 USD
Pire transaction:
-322.90 USD
Bénéfice brut:
36 802.06 USD (185 090 pips)
Perte brute:
-3 336.57 USD (146 989 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (5 332.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 699.48 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
29.97%
Charge de dépôt maximale:
69.10%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
70.66
Longs trades:
606 (73.81%)
Courts trades:
215 (26.19%)
Facteur de profit:
11.03
Rendement attendu:
40.76 USD
Bénéfice moyen:
98.93 USD
Perte moyenne:
-7.43 USD
Pertes consécutives maximales:
44 (-242.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-473.61 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.14%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.89 USD
Maximal:
473.61 USD (0.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.28% (365.08 USD)
Par fonds propres:
4.36% (5 751.04 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|808
|EURGBP
|4
|USDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|33K
|EURGBP
|-2
|USDJPY
|0
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURCAD
|-1
|GBPAUD
|-1
|AUDJPY
|0
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|39K
|EURGBP
|-96
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|176
|CADJPY
|108
|EURCAD
|-114
|GBPAUD
|-132
|AUDJPY
|-59
|NZDUSD
|73
|AUDNZD
|-55
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +3 376.85 USD
Pire transaction: -323 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +5 332.15 USD
Perte consécutive maximale: -242.92 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
300 USD par mois
33%
0
0
USD
USD
133K
USD
USD
12
83%
821
45%
30%
11.02
40.76
USD
USD
4%
1:200