Ruben Casado Martin

IrukitoGold

Ruben Casado Martin
0 avis
Fiabilité
76 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2024 167%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 825
Bénéfice trades:
7 344 (67.84%)
Perte trades:
3 481 (32.16%)
Meilleure transaction:
7 150.88 USD
Pire transaction:
-2 930.94 USD
Bénéfice brut:
252 332.37 USD (4 928 100 pips)
Perte brute:
-85 594.56 USD (1 953 569 pips)
Gains consécutifs maximales:
334 (6 803.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31 760.71 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
8.95%
Charge de dépôt maximale:
26.86%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
13.82
Longs trades:
5 456 (50.40%)
Courts trades:
5 369 (49.60%)
Facteur de profit:
2.95
Rendement attendu:
15.40 USD
Bénéfice moyen:
34.36 USD
Perte moyenne:
-24.59 USD
Pertes consécutives maximales:
124 (-3 921.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 929.19 USD (14)
Croissance mensuelle:
2.03%
Prévision annuelle:
26.21%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
399.42 USD
Maximal:
12 068.65 USD (10.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.24% (12 068.65 USD)
Par fonds propres:
1.19% (3 030.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 10788
EURUSD 32
GBPJPY 1
USDMXN 1
CHFJPY 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 167K
EURUSD -250
GBPJPY -76
USDMXN 0
CHFJPY 6
GBPUSD -1
AUDUSD -4
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3M
EURUSD -993
GBPJPY -224
USDMXN -597
CHFJPY 103
GBPUSD -97
AUDUSD -4
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7 150.88 USD
Pire transaction: -2 931 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +6 803.44 USD
Perte consécutive maximale: -3 921.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Trader especialista en el par XAUUSD , oro.
Aucun avis
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 12:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 19:16
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 3.93% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
