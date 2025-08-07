SignauxSections
YEN Digger Medium Risk
Willi Bambach

YEN Digger Medium Risk

Willi Bambach
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
103
Bénéfice trades:
63 (61.16%)
Perte trades:
40 (38.83%)
Meilleure transaction:
22.84 EUR
Pire transaction:
-23.82 EUR
Bénéfice brut:
252.98 EUR (11 935 pips)
Perte brute:
-235.67 EUR (15 959 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (33.43 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
51.87 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
18.89%
Charge de dépôt maximale:
2.77%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
60 (58.25%)
Courts trades:
43 (41.75%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.17 EUR
Bénéfice moyen:
4.02 EUR
Perte moyenne:
-5.89 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-21.76 EUR)
Perte consécutive maximale:
-36.02 EUR (3)
Croissance mensuelle:
-8.83%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 EUR
Maximal:
85.58 EUR (14.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.33% (85.70 EUR)
Par fonds propres:
4.86% (36.64 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 20
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.84 EUR
Pire transaction: -24 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +33.43 EUR
Perte consécutive maximale: -21.76 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
Bybit-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.37 × 27
Exness-MT5Real31
0.50 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 156
Exness-MT5Real8
1.00 × 1
XM.COM-MT5
1.29 × 31
FPMarketsLLC-Live
2.31 × 16
ICMarketsSC-MT5
2.38 × 8
Exness-MT5Real7
2.63 × 8
RoboForex-ECN
3.00 × 83
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.68 × 44
TitanFX-MT5-01
4.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
5.00 × 1
Valutrades-Live
8.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
8.11 × 18
AMarkets-Real
8.38 × 8
TASS-Live
9.43 × 14
Tradestone-Real
13.15 × 294
Exploiting USD/JPY
Aucun avis
2025.09.07 21:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.07 11:37
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.01 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 20:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 07:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 13:58
No swaps are charged
2025.08.18 13:58
No swaps are charged
2025.08.18 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 09:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.25% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
