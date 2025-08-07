SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Asian Night
Wilhelm Tscharf

Asian Night

Wilhelm Tscharf
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 203%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
359
Bénéfice trades:
282 (78.55%)
Perte trades:
77 (21.45%)
Meilleure transaction:
34.48 UST
Pire transaction:
-29.09 UST
Bénéfice brut:
686.30 UST (34 053 pips)
Perte brute:
-352.29 UST (23 509 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (18.02 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
104.51 UST (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
62.92%
Charge de dépôt maximale:
27.79%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
6.54
Longs trades:
163 (45.40%)
Courts trades:
196 (54.60%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
0.93 UST
Bénéfice moyen:
2.43 UST
Perte moyenne:
-4.58 UST
Pertes consécutives maximales:
5 (-13.02 UST)
Perte consécutive maximale:
-46.42 UST (4)
Croissance mensuelle:
21.70%
Prévision annuelle:
263.34%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.54 UST
Maximal:
51.10 UST (8.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.96% (50.74 UST)
Par fonds propres:
25.91% (56.57 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY+ 350
AUDCAD+ 3
EURUSD+ 3
NZDUSD+ 1
USDCAD+ 1
XAUUSD+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY+ 303
AUDCAD+ 1
EURUSD+ 26
NZDUSD+ 3
USDCAD+ 0
XAUUSD+ 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY+ 10K
AUDCAD+ 213
EURUSD+ 100
NZDUSD+ 33
USDCAD+ 5
XAUUSD+ 7
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.48 UST
Pire transaction: -29 UST
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +18.02 UST
Perte consécutive maximale: -13.02 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.7% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 16:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Asian Night
30 USD par mois
203%
0
0
USD
250
UST
23
79%
359
78%
63%
1.94
0.93
UST
29%
1:500
