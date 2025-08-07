SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / XAU Trading X2
Binh Phuong Thao Pham

XAU Trading X2

Binh Phuong Thao Pham
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -9%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
459
Bénéfice trades:
305 (66.44%)
Perte trades:
154 (33.55%)
Meilleure transaction:
76.50 USD
Pire transaction:
-409.00 USD
Bénéfice brut:
3 456.21 USD (96 309 pips)
Perte brute:
-4 094.76 USD (86 174 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (461.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
461.04 USD (21)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
20.17%
Charge de dépôt maximale:
11.34%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
92
Temps de détention moyen:
56 minutes
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
218 (47.49%)
Courts trades:
241 (52.51%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-1.39 USD
Bénéfice moyen:
11.33 USD
Perte moyenne:
-26.59 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-234.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 362.50 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.46%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
909.34 USD
Maximal:
1 672.05 USD (29.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.92% (1 672.05 USD)
Par fonds propres:
15.78% (1 105.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-P 445
EURNZD-P 8
GBPUSD-P 4
GBPAUD-P 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-P -609
EURNZD-P -12
GBPUSD-P -21
GBPAUD-P 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-P 11K
EURNZD-P -681
GBPUSD-P -696
GBPAUD-P 174
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +76.50 USD
Pire transaction: -409 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +461.04 USD
Perte consécutive maximale: -234.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 03:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 07:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 14:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.07 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAU Trading X2
30 USD par mois
-9%
0
0
USD
3.7K
USD
7
85%
459
66%
20%
0.84
-1.39
USD
26%
1:500
Copier

