SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lowriskbd299
Md Mahfuzur Rahman

Lowriskbd299

Md Mahfuzur Rahman
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
Tickmill-Live08
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
831
Bénéfice trades:
330 (39.71%)
Perte trades:
501 (60.29%)
Meilleure transaction:
14.88 USD
Pire transaction:
-12.12 USD
Bénéfice brut:
1 163.25 USD (54 721 pips)
Perte brute:
-1 055.89 USD (43 512 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (47.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.50 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
31.37%
Charge de dépôt maximale:
2.09%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.54
Longs trades:
407 (48.98%)
Courts trades:
424 (51.02%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
3.53 USD
Perte moyenne:
-2.11 USD
Pertes consécutives maximales:
28 (-54.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.93 USD (27)
Croissance mensuelle:
0.02%
Prévision annuelle:
0.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
115.97 USD
Maximal:
198.36 USD (12.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.54% (198.36 USD)
Par fonds propres:
1.67% (25.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 416
EURUSD 415
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -9
EURUSD 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3K
EURUSD 8.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.88 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 27
Bénéfice consécutif maximal: +47.31 USD
Perte consécutive maximale: -54.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 3
SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live19
0.17 × 6
Tickmill02-Live
0.44 × 18
Tickmill-Live02
0.50 × 367
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
ICMarkets-Live20
0.57 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
0.65 × 1757
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1366
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
334 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.28 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 07:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 03:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lowriskbd299
30 USD par mois
7%
0
0
USD
1.5K
USD
15
100%
831
39%
31%
1.10
0.13
USD
13%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.