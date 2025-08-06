SignauxSections
Sayyid Muhammad Sayyid Mahmud Hammad

Tradology

Sayyid Muhammad Sayyid Mahmud Hammad
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 579%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 388
Bénéfice trades:
3 774 (86.00%)
Perte trades:
614 (13.99%)
Meilleure transaction:
109.49 USD
Pire transaction:
-243.71 USD
Bénéfice brut:
17 746.08 USD (96 610 608 pips)
Perte brute:
-8 088.89 USD (16 867 857 pips)
Gains consécutifs maximales:
1094 (4 246.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 246.08 USD (1094)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
46.47%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
292
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.48
Longs trades:
4 145 (94.46%)
Courts trades:
243 (5.54%)
Facteur de profit:
2.19
Rendement attendu:
2.20 USD
Bénéfice moyen:
4.70 USD
Perte moyenne:
-13.17 USD
Pertes consécutives maximales:
54 (-278.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-586.69 USD (4)
Croissance mensuelle:
27.52%
Prévision annuelle:
333.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 155.09 USD (19.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.98% (2 155.09 USD)
Par fonds propres:
38.99% (2 155.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSDm 490
BTCUSDm 413
XAUUSDm 346
US500m 233
USTECm 197
DE30m 197
US30m 191
NVDAm 189
INTCm 154
USOILm 138
TSMm 134
XAGUSDm 127
AAPLm 127
GOOGLm 127
BAm 125
AMZNm 118
STOXX50m 110
ORCLm 108
TSLAm 104
WMTm 95
AMDm 93
FR40m 92
EURUSDm 86
UK100m 86
JP225m 72
MSFTm 46
HK50m 46
METAm 33
USDJPYm 32
EAm 19
XOMm 15
GBPUSDm 14
UPSm 11
USDCHFm 5
ADBEm 2
DXYm 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSDm 1.7K
BTCUSDm 2.4K
XAUUSDm 1.2K
US500m 179
USTECm 213
DE30m 68
US30m 249
NVDAm 454
INTCm 147
USOILm 283
TSMm 215
XAGUSDm 425
AAPLm 168
GOOGLm 300
BAm 55
AMZNm 191
STOXX50m 15
ORCLm 846
TSLAm 394
WMTm 65
AMDm 75
FR40m 20
EURUSDm 122
UK100m 7
JP225m 119
MSFTm 129
HK50m 3
METAm 181
USDJPYm 30
EAm 30
XOMm 24
GBPUSDm 43
UPSm 6
USDCHFm 11
ADBEm 10
DXYm 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSDm 1.7M
BTCUSDm 23M
XAUUSDm 1.2M
US500m 600K
USTECm 2.1M
DE30m 57K
US30m 246K
NVDAm 45K
INTCm 15K
USOILm 26K
TSMm 21K
XAGUSDm 8.5K
AAPLm 17K
GOOGLm 30K
BAm 5.6K
AMZNm 19K
STOXX50m 129K
ORCLm 84K
TSLAm 39K
WMTm 7K
AMDm 7.5K
FR40m 160K
EURUSDm 11K
UK100m 31K
JP225m 173K
MSFTm 13K
HK50m 21K
METAm 18K
USDJPYm 4.4K
EAm 3K
XOMm 2.4K
GBPUSDm 4.3K
UPSm 608
USDCHFm 894
ADBEm 951
DXYm 78
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +109.49 USD
Pire transaction: -244 USD
Gains consécutifs maximales: 1094
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +4 246.08 USD
Perte consécutive maximale: -278.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 09:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 21:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 16:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 00:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
