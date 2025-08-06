SignauxSections
Antony Manahan

WM Gold Prime

Antony Manahan
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 57 USD par mois
croissance depuis 2025 159%
VantageInternational-Live 7
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
155
Bénéfice trades:
88 (56.77%)
Perte trades:
67 (43.23%)
Meilleure transaction:
139.93 USD
Pire transaction:
-79.18 USD
Bénéfice brut:
3 993.29 USD (77 025 pips)
Perte brute:
-2 726.26 USD (49 770 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (611.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
611.62 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
39.40%
Charge de dépôt maximale:
61.63%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.17
Longs trades:
90 (58.06%)
Courts trades:
65 (41.94%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
8.17 USD
Bénéfice moyen:
45.38 USD
Perte moyenne:
-40.69 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-257.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-257.03 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.00%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
399.25 USD (25.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.12% (386.46 USD)
Par fonds propres:
8.55% (86.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 155
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 27K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

  1. This strategy is designed to run optimally on a Vantage Market (RAW account). Subscribers must ensure they are using the correct account setup to match order execution, spreads, and slippage tolerance. 
  2. For seamless and uninterrupted signal execution, we strongly recommend using a low-latency VPS. 
  3. We recommend a minimum of $1,000–$2,000 for optimal lot scaling and risk distribution.


Aucun avis
2025.09.22 16:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 18:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.06 10:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.06 10:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WM Gold Prime
57 USD par mois
159%
0
0
USD
854
USD
11
83%
155
56%
39%
1.46
8.17
USD
35%
1:100
Copier

