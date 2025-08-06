- Croissance
Trades:
155
Bénéfice trades:
88 (56.77%)
Perte trades:
67 (43.23%)
Meilleure transaction:
139.93 USD
Pire transaction:
-79.18 USD
Bénéfice brut:
3 993.29 USD (77 025 pips)
Perte brute:
-2 726.26 USD (49 770 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (611.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
611.62 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
39.40%
Charge de dépôt maximale:
61.63%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.17
Longs trades:
90 (58.06%)
Courts trades:
65 (41.94%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
8.17 USD
Bénéfice moyen:
45.38 USD
Perte moyenne:
-40.69 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-257.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-257.03 USD (5)
Croissance mensuelle:
3.00%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
399.25 USD (25.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.12% (386.46 USD)
Par fonds propres:
8.55% (86.45 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|1.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +139.93 USD
Pire transaction: -79 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +611.62 USD
Perte consécutive maximale: -257.03 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
- This strategy is designed to run optimally on a Vantage Market (RAW account). Subscribers must ensure they are using the correct account setup to match order execution, spreads, and slippage tolerance.
- For seamless and uninterrupted signal execution, we strongly recommend using a low-latency VPS.
- We recommend a minimum of $1,000–$2,000 for optimal lot scaling and risk distribution.
