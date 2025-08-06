SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Alvora
ALGOECLIPSE LTD

Alvora

ALGOECLIPSE LTD
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
PepperstoneUK-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
239
Bénéfice trades:
110 (46.02%)
Perte trades:
129 (53.97%)
Meilleure transaction:
130.84 GBP
Pire transaction:
-85.24 GBP
Bénéfice brut:
2 578.20 GBP (82 455 pips)
Perte brute:
-2 888.42 GBP (92 741 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (159.52 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
207.11 GBP (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
85.76%
Charge de dépôt maximale:
43.32%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.42
Longs trades:
183 (76.57%)
Courts trades:
56 (23.43%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-1.30 GBP
Bénéfice moyen:
23.44 GBP
Perte moyenne:
-22.39 GBP
Pertes consécutives maximales:
17 (-305.72 GBP)
Perte consécutive maximale:
-305.72 GBP (17)
Croissance mensuelle:
-1.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
495.35 GBP
Maximal:
744.85 GBP (7.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.26% (743.83 GBP)
Par fonds propres:
1.32% (129.31 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 42
US500 42
USDJPY 37
GBPJPY 36
XAUUSD 35
EURJPY 34
GER40 7
US30 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 -7
US500 -16
USDJPY 169
GBPJPY -356
XAUUSD -47
EURJPY -74
GER40 -97
US30 31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 -385
US500 -340
USDJPY 1.4K
GBPJPY -1.1K
XAUUSD -3.5K
EURJPY -1.6K
GER40 -8.5K
US30 3.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +130.84 GBP
Pire transaction: -85 GBP
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +159.52 GBP
Perte consécutive maximale: -305.72 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.85 × 13
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Alvora Algorithm
Aucun avis
2025.08.12 19:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 08:36
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.06 08:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.06 08:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Alvora
999 USD par mois
-3%
0
0
USD
9.7K
GBP
8
100%
239
46%
86%
0.89
-1.30
GBP
7%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.