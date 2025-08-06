- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPNZD_i
|7
|GBPAUD_i
|6
|EURJPY_i
|4
|NZDUSD_i
|3
|EURNZD_i
|2
|AUDUSD_i
|2
|USDJPY_i
|1
|GBPUSD_i
|1
|USDCAD_i
|1
|EURAUD_i
|1
|EURUSD_i
|1
|CADCHF_i
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPNZD_i
|23
|GBPAUD_i
|-16
|EURJPY_i
|-16
|NZDUSD_i
|-4
|EURNZD_i
|-4
|AUDUSD_i
|-3
|USDJPY_i
|-2
|GBPUSD_i
|6
|USDCAD_i
|4
|EURAUD_i
|-3
|EURUSD_i
|3
|CADCHF_i
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPNZD_i
|4K
|GBPAUD_i
|-2.5K
|EURJPY_i
|-2.2K
|NZDUSD_i
|-404
|EURNZD_i
|-726
|AUDUSD_i
|-314
|USDJPY_i
|-307
|GBPUSD_i
|560
|USDCAD_i
|483
|EURAUD_i
|-445
|EURUSD_i
|314
|CADCHF_i
|158
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
По просьбе пользователей открыт сигнал на MT5.
Мы - ваш надежный партнер в мире валютного трейдинга. Наша миссия - предоставить вам доступ к честной торговле на динамичных валютных парах. Мы понимаем, что управление рисками – это ключ к успеху, поэтому настоятельно рекомендуем и помогаем нашим клиентам. всегда используем стоп-лосс ордера для защиты своего и вашего капитала. Наша цель - помочь вам максимизировать потенциальную прибыль, одновременно минимизируя минимальный риск на каждом этапе вашего торгового пути. С нами вы можете торговать уверенно, зная, что ваши интересы в приоритете.
Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.
