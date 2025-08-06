SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MT5 SIGNAL NUMBER 1
Olga Batueva

MT5 SIGNAL NUMBER 1

Olga Batueva
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 -11%
Alpari-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
30
Bénéfice trades:
12 (40.00%)
Perte trades:
18 (60.00%)
Meilleure transaction:
7.09 USD
Pire transaction:
-6.33 USD
Bénéfice brut:
42.66 USD (6 473 pips)
Perte brute:
-53.78 USD (7 796 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (19.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.89 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
45.44%
Charge de dépôt maximale:
7.87%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.30
Longs trades:
9 (30.00%)
Courts trades:
21 (70.00%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-0.37 USD
Bénéfice moyen:
3.56 USD
Perte moyenne:
-2.99 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-36.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.67 USD (11)
Croissance mensuelle:
-15.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.12 USD
Maximal:
36.67 USD (29.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.21% (36.67 USD)
Par fonds propres:
9.45% (10.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD_i 7
GBPAUD_i 6
EURJPY_i 4
NZDUSD_i 3
EURNZD_i 2
AUDUSD_i 2
USDJPY_i 1
GBPUSD_i 1
USDCAD_i 1
EURAUD_i 1
EURUSD_i 1
CADCHF_i 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD_i 23
GBPAUD_i -16
EURJPY_i -16
NZDUSD_i -4
EURNZD_i -4
AUDUSD_i -3
USDJPY_i -2
GBPUSD_i 6
USDCAD_i 4
EURAUD_i -3
EURUSD_i 3
CADCHF_i 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD_i 4K
GBPAUD_i -2.5K
EURJPY_i -2.2K
NZDUSD_i -404
EURNZD_i -726
AUDUSD_i -314
USDJPY_i -307
GBPUSD_i 560
USDCAD_i 483
EURAUD_i -445
EURUSD_i 314
CADCHF_i 158
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.09 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +19.89 USD
Perte consécutive maximale: -36.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

          По просьбе пользователей открыт сигнал на MT5.

Мы - ваш надежный партнер в мире валютного трейдинга. Наша миссия - предоставить вам доступ к честной торговле на динамичных валютных парах. Мы понимаем, что управление рисками – это ключ к успеху, поэтому настоятельно рекомендуем и помогаем нашим клиентам. всегда используем стоп-лосс ордера для защиты своего и вашего капитала. Наша цель - помочь вам максимизировать потенциальную прибыль, одновременно минимизируя минимальный риск на каждом этапе вашего торгового пути. С нами вы можете торговать уверенно, зная, что ваши интересы в приоритете.

Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов.


2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 19:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 00:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 01:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 22:23
Share of trading days is too low
2025.08.07 22:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.07 21:23
Share of trading days is too low
2025.08.07 21:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.06 07:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 07:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 07:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.06 07:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.06 07:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
