Signaux / MetaTrader 4 / JjjJ
Saleh Alghanem

JjjJ

Saleh Alghanem
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -14%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
147
Bénéfice trades:
94 (63.94%)
Perte trades:
53 (36.05%)
Meilleure transaction:
2.16 USD
Pire transaction:
-3.95 USD
Bénéfice brut:
60.44 USD (6 838 pips)
Perte brute:
-74.25 USD (7 195 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (7.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7.12 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
14.81%
Charge de dépôt maximale:
10.38%
Dernier trade:
32 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.62
Longs trades:
78 (53.06%)
Courts trades:
69 (46.94%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-0.09 USD
Bénéfice moyen:
0.64 USD
Perte moyenne:
-1.40 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.27 USD (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.30 USD
Maximal:
22.11 USD (20.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.90% (22.11 USD)
Par fonds propres:
2.56% (2.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 34
USDCAD 31
EURUSD 31
AUDUSD 21
USDCHF 18
XAUUSD 11
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -2
USDCAD -2
EURUSD -1
AUDUSD -2
USDCHF -4
XAUUSD -2
USDJPY -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 55
USDCAD 43
EURUSD 130
AUDUSD -100
USDCHF -255
XAUUSD -79
USDJPY -149
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
OrbexGlobal-Live
0.45 × 22
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.80 × 141
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 561
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 1920
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live14
1.08 × 156
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 979
Exness-Real17
1.19 × 139
56 plus...
Aucun avis
2025.09.26 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 12:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 01:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
