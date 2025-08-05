SignauxSections
Joao Luiz Savioli Filho

RAPTOR STL10 TKP20

Joao Luiz Savioli Filho
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -14%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
368
Bénéfice trades:
160 (43.47%)
Perte trades:
208 (56.52%)
Meilleure transaction:
30.00 BRL
Pire transaction:
-120.00 BRL
Bénéfice brut:
1 032.00 BRL (4 305 pips)
Perte brute:
-1 433.00 BRL (6 020 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (144.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
144.00 BRL (22)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
0.09%
Charge de dépôt maximale:
21.81%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
55 secondes
Facteur de récupération:
-0.64
Longs trades:
188 (51.09%)
Courts trades:
180 (48.91%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-1.09 BRL
Bénéfice moyen:
6.45 BRL
Perte moyenne:
-6.89 BRL
Pertes consécutives maximales:
8 (-47.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-120.00 BRL (1)
Croissance mensuelle:
-20.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
479.00 BRL
Maximal:
623.00 BRL (54.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.05% (622.00 BRL)
Par fonds propres:
0.65% (6.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINV25 324
WINQ25 44
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINV25 -187
WINQ25 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINV25 -2.1K
WINQ25 405
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.00 BRL
Pire transaction: -120 BRL
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +144.00 BRL
Perte consécutive maximale: -47.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Aucun avis
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 20:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 19:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 22:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 21:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 19:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.76% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 19:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 18:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.76% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 18:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
