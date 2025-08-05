Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live09 0.00 × 5 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 4 ICMarkets-Live03 0.15 × 59 ICMarkets-Live05 0.26 × 27 Exness-Real3 0.27 × 11 ICMarketsSC-Live09 0.32 × 349 ICMarkets-Live07 0.49 × 1213 Pepperstone-Demo01 0.50 × 6 ICMarkets-Live14 0.52 × 65 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 ICMarkets-Live18 0.80 × 170 Tickmill-Live02 0.87 × 3939 Tickmill-Live 0.88 × 2540 ICMarkets-Live12 0.91 × 1204 LQD1-Live01 0.93 × 100 ICMarketsSC-Live23 0.97 × 58 VantageFXInternational-Live 2 1.00 × 3 ICMarkets-Live22 1.16 × 173 ICMarketsSC-Live33 1.20 × 5 ICMarketsSC-Live04 1.28 × 238 ICMarketsSC-Live03 1.33 × 33 ICMarkets-Live10 1.34 × 2852 72 plus...