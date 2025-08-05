SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DayTrade Pairs and Gold
Gui Gen Freddy Tay

DayTrade Pairs and Gold

Gui Gen Freddy Tay
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 132%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
106
Bénéfice trades:
72 (67.92%)
Perte trades:
34 (32.08%)
Meilleure transaction:
482.53 USD
Pire transaction:
-23.47 USD
Bénéfice brut:
1 551.10 USD (91 994 pips)
Perte brute:
-368.08 USD (40 931 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (203.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
867.91 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
97.19%
Charge de dépôt maximale:
20.79%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.94
Longs trades:
95 (89.62%)
Courts trades:
11 (10.38%)
Facteur de profit:
4.21
Rendement attendu:
11.16 USD
Bénéfice moyen:
21.54 USD
Perte moyenne:
-10.83 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-149.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-149.00 USD (9)
Croissance mensuelle:
123.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
51.23 USD
Maximal:
149.00 USD (20.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.96% (56.39 USD)
Par fonds propres:
25.86% (94.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 50
EURUSD 16
NZDUSD 7
AUDJPY 7
CHFJPY 5
EURNZD 4
AUDUSD 4
USDJPY 4
USDCAD 4
EURAUD 3
GBPJPY 1
EURJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD 115
NZDUSD -105
AUDJPY 35
CHFJPY 27
EURNZD 7
AUDUSD 4
USDJPY 1
USDCAD -37
EURAUD -56
GBPJPY -11
EURJPY -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 54K
EURUSD 12K
NZDUSD -10K
AUDJPY 4.9K
CHFJPY 4.5K
EURNZD 1.4K
AUDUSD 469
USDJPY 196
USDCAD -4.8K
EURAUD -8.1K
GBPJPY -1.7K
EURJPY -1.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +482.53 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +203.61 USD
Perte consécutive maximale: -149.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 4
ICMarkets-Live03
0.15 × 59
ICMarkets-Live05
0.26 × 27
Exness-Real3
0.27 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 349
ICMarkets-Live07
0.49 × 1213
Pepperstone-Demo01
0.50 × 6
ICMarkets-Live14
0.52 × 65
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarkets-Live18
0.80 × 170
Tickmill-Live02
0.87 × 3939
Tickmill-Live
0.88 × 2540
ICMarkets-Live12
0.91 × 1204
LQD1-Live01
0.93 × 100
ICMarketsSC-Live23
0.97 × 58
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 3
ICMarkets-Live22
1.16 × 173
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.28 × 238
ICMarketsSC-Live03
1.33 × 33
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
72 plus...
Trading currency pairs and gold.

Annual target return - 20%

If drawdown is more than 30%, trading risk will be reduced proportionally.


This account utilises dollar-cost averaging to reduce risk. I will deposit US$200 every month to this trading account.

Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.