SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NIEPAN
Song Zhang

NIEPAN

Song Zhang
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -60%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 527
Bénéfice trades:
1 080 (70.72%)
Perte trades:
447 (29.27%)
Meilleure transaction:
3.75 USD
Pire transaction:
-7.68 USD
Bénéfice brut:
371.64 USD (38 365 pips)
Perte brute:
-471.17 USD (34 002 pips)
Gains consécutifs maximales:
110 (27.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.08 USD (104)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
11.32%
Charge de dépôt maximale:
43.37%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
85
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
750 (49.12%)
Courts trades:
777 (50.88%)
Facteur de profit:
0.79
Rendement attendu:
-0.07 USD
Bénéfice moyen:
0.34 USD
Perte moyenne:
-1.05 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-21.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-49.53 USD (23)
Croissance mensuelle:
-32.83%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
121.48 USD
Maximal:
121.48 USD (60.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.42% (100.79 USD)
Par fonds propres:
50.09% (40.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1100
USDCHF 269
GBPUSD 80
AUDUSD 56
NZDUSD 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -11
USDCHF -11
GBPUSD -36
AUDUSD -49
NZDUSD 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 8.7K
USDCHF 662
GBPUSD -2.6K
AUDUSD -2.5K
NZDUSD 764
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.75 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 104
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +27.34 USD
Perte consécutive maximale: -21.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 12
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 31
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
VTMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TurnkeyGlobal-Demo
0.14 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.18 × 39
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 3244
Tickmill-Live02
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 85
ICMarketsSC-Live08
0.45 × 454
ICMarketsSC-Live24
0.46 × 13
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 2
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.37 × 1881
BlackBullMarkets-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live11
1.55 × 510
64 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 12:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 17:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 12:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 12:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 19:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 09:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 11:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 07:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 07:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 23:00
Share of trading days is too low
2025.08.05 23:00
Share of days for 80% of trades is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NIEPAN
30 USD par mois
-60%
0
0
USD
63
USD
7
99%
1 527
70%
11%
0.78
-0.07
USD
61%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.