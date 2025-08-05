SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BENYAMIN Real
Mahdi Ariani

BENYAMIN Real

Mahdi Ariani
0 avis
69 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -12%
WMMarkets-REAL
1:20
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
661
Bénéfice trades:
361 (54.61%)
Perte trades:
300 (45.39%)
Meilleure transaction:
75.00 USD
Pire transaction:
-34.00 USD
Bénéfice brut:
2 308.96 USD (82 902 pips)
Perte brute:
-2 438.96 USD (71 260 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (64.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
128.90 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
0.31%
Charge de dépôt maximale:
8.19%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
-0.31
Longs trades:
286 (43.27%)
Courts trades:
375 (56.73%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.20 USD
Bénéfice moyen:
6.40 USD
Perte moyenne:
-8.13 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-112.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-139.20 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.51%
Prévision annuelle:
6.25%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
250.60 USD
Maximal:
413.08 USD (35.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.61% (413.08 USD)
Par fonds propres:
2.52% (30.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30.Z24 244
US30.U25 125
US30.H25 114
XAUUSD 113
US30CASH 44
US30.Z25 21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30.Z24 39
US30.U25 -43
US30.H25 -130
XAUUSD -9
US30CASH 11
US30.Z25 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30.Z24 1.1K
US30.U25 -145
US30.H25 -173
XAUUSD -44
US30CASH 11K
US30.Z25 -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +75.00 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +64.60 USD
Perte consécutive maximale: -112.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "WMMarkets-REAL" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

IronFX-Real10
0.88 × 25
 ok
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BENYAMIN Real
30 USD par mois
-12%
0
0
USD
1.2K
USD
69
92%
661
54%
0%
0.94
-0.20
USD
32%
1:20
