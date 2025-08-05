Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Pro.ECN3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Pro.ECN3 1.78 × 220 PUPrime-Live 5 2.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou