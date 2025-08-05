SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SkysoulSemiAutoTrading
Artur Pylypenko

SkysoulSemiAutoTrading

Artur Pylypenko
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 288%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
829
Bénéfice trades:
630 (75.99%)
Perte trades:
199 (24.00%)
Meilleure transaction:
160.43 USD
Pire transaction:
-42.98 USD
Bénéfice brut:
4 122.01 USD (237 966 pips)
Perte brute:
-1 143.50 USD (101 256 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (82.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
282.82 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
70.72%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
116
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
29.39
Longs trades:
387 (46.68%)
Courts trades:
442 (53.32%)
Facteur de profit:
3.60
Rendement attendu:
3.59 USD
Bénéfice moyen:
6.54 USD
Perte moyenne:
-5.75 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-101.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-101.33 USD (6)
Croissance mensuelle:
59.58%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
101.33 USD (2.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.51% (94.52 USD)
Par fonds propres:
71.16% (1 357.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 62
GBPJPY 56
USDJPY 52
GBPUSD 43
EURAUD 42
GBPAUD 42
EURUSD 42
GBPCAD 41
EURCAD 40
EURJPY 38
USDCHF 35
EURNZD 35
CHFJPY 31
USDCAD 29
NZDJPY 28
AUDJPY 26
AUDCAD 25
GBPCHF 22
AUDUSD 21
NZDUSD 18
NZDCAD 18
CADJPY 18
AUDCHF 16
NZDCHF 13
EURGBP 11
EURCHF 10
CADCHF 10
AUDNZD 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 281
GBPJPY 101
USDJPY 196
GBPUSD 164
EURAUD 91
GBPAUD 181
EURUSD 117
GBPCAD 215
EURCAD 121
EURJPY 165
USDCHF 136
EURNZD 311
CHFJPY 73
USDCAD 65
NZDJPY 97
AUDJPY 82
AUDCAD 57
GBPCHF 141
AUDUSD 55
NZDUSD 82
NZDCAD 32
CADJPY 29
AUDCHF 49
NZDCHF 48
EURGBP 33
EURCHF 23
CADCHF 26
AUDNZD 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 5.1K
GBPJPY 8.1K
USDJPY 5.4K
GBPUSD 2.5K
EURAUD 12K
GBPAUD 2.3K
EURUSD 7.8K
GBPCAD 7K
EURCAD 6.3K
EURJPY 10K
USDCHF 6.7K
EURNZD -5.3K
CHFJPY 3.6K
USDCAD 6.7K
NZDJPY 9.1K
AUDJPY 8.4K
AUDCAD 3.9K
GBPCHF 4.9K
AUDUSD 3.5K
NZDUSD 5.1K
NZDCAD 4.2K
CADJPY 4.6K
AUDCHF 4K
NZDCHF 4.3K
EURGBP 2.8K
EURCHF 1.9K
CADCHF 1.6K
AUDNZD 1.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +160.43 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +82.39 USD
Perte consécutive maximale: -101.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-Pro.ECN3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Pro.ECN3
1.78 × 220
PUPrime-Live 5
2.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 21:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 00:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 05:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SkysoulSemiAutoTrading
100 USD par mois
288%
0
0
USD
3K
USD
9
72%
829
75%
100%
3.60
3.59
USD
71%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.