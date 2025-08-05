SignauxSections
Man Hin Lun

Alexlun01

Man Hin Lun
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -34%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
203
Bénéfice trades:
137 (67.48%)
Perte trades:
66 (32.51%)
Meilleure transaction:
28.56 USD
Pire transaction:
-392.70 USD
Bénéfice brut:
558.50 USD (26 199 pips)
Perte brute:
-1 414.77 USD (19 592 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (27.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
67.74 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
87.59%
Charge de dépôt maximale:
116.41%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
52
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.69
Longs trades:
95 (46.80%)
Courts trades:
108 (53.20%)
Facteur de profit:
0.39
Rendement attendu:
-4.22 USD
Bénéfice moyen:
4.08 USD
Perte moyenne:
-21.44 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 249.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 249.38 USD (7)
Croissance mensuelle:
14.69%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 160.61 USD
Maximal:
1 249.38 USD (47.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.84% (1 249.38 USD)
Par fonds propres:
64.25% (1 511.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 79
EURGBP 26
AUDUSD 18
EURUSD 13
USDCAD 12
USDJPY 12
EURAUD 10
GBPUSD 9
XAUUSD 8
NAS100 7
JPN225 6
AUDJPY 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 38
EURGBP 107
AUDUSD 22
EURUSD 15
USDCAD 8
USDJPY 70
EURAUD 12
GBPUSD 32
XAUUSD -1.2K
NAS100 17
JPN225 40
AUDJPY 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 314
EURGBP 2.9K
AUDUSD 1.2K
EURUSD 851
USDCAD 660
USDJPY 1.2K
EURAUD 726
GBPUSD 1.2K
XAUUSD -5.7K
NAS100 1.1K
JPN225 330
AUDJPY 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.56 USD
Pire transaction: -393 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +27.02 USD
Perte consécutive maximale: -1 249.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 2
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.31 × 348
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
FPMarkets-Live
0.42 × 322
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.00 × 4
Alpari-MT5
1.04 × 135
69 plus...
Aucun avis
2025.08.14 00:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.13 23:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 13:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.05 13:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
