SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold fibo
Reza Nuri

Gold fibo

Reza Nuri
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 162%
STPTrading-Server
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
143
Bénéfice trades:
120 (83.91%)
Perte trades:
23 (16.08%)
Meilleure transaction:
685.30 USD
Pire transaction:
-260.70 USD
Bénéfice brut:
8 661.62 USD (101 965 pips)
Perte brute:
-1 643.04 USD (16 018 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (2 236.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 628.55 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.33
Activité de trading:
76.27%
Charge de dépôt maximale:
253.03%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
6.34
Longs trades:
93 (65.03%)
Courts trades:
50 (34.97%)
Facteur de profit:
5.27
Rendement attendu:
49.08 USD
Bénéfice moyen:
72.18 USD
Perte moyenne:
-71.44 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 106.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 106.30 USD (12)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 106.30 USD (13.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.21% (1 106.30 USD)
Par fonds propres:
82.41% (6 184.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.z 142
AUDUSD.z 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.z 7K
AUDUSD.z 4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.z 85K
AUDUSD.z 456
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +685.30 USD
Pire transaction: -261 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +2 236.15 USD
Perte consécutive maximale: -1 106.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STPTrading-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

forex gold trader 

Aucun avis
2025.09.25 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 17:25
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:400
2025.08.19 17:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 15:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 03:46
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.15 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 04:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 11:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold fibo
30 USD par mois
162%
0
0
USD
8K
USD
6
0%
143
83%
76%
5.27
49.08
USD
82%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.