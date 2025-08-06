SignauxSections
Surya Wijaya

ARMY A10

Surya Wijaya
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -50%
Monex-Server5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
37
Bénéfice trades:
31 (83.78%)
Perte trades:
6 (16.22%)
Meilleure transaction:
9.70 USD
Pire transaction:
-67.32 USD
Bénéfice brut:
100.73 USD (3 290 pips)
Perte brute:
-140.40 USD (3 221 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (63.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
63.54 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
36.58%
Charge de dépôt maximale:
36.36%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
-0.49
Longs trades:
20 (54.05%)
Courts trades:
17 (45.95%)
Facteur de profit:
0.72
Rendement attendu:
-1.07 USD
Bénéfice moyen:
3.25 USD
Perte moyenne:
-23.40 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-67.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-67.32 USD (1)
Croissance mensuelle:
6.83%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.55 USD
Maximal:
80.54 USD (113.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.92% (80.54 USD)
Par fonds propres:
45.97% (51.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDv 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDv -40
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDv 69
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.70 USD
Pire transaction: -67 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +63.54 USD
Perte consécutive maximale: -67.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Monex-Server5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Daily target of Robot ARMY A2 ... Maximum Profit 100% per day Minimum Profit 10% per day Maximum Loss 50% per day


2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 10:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 07:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.20 09:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 12:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.05 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ARMY A10
50 USD par mois
-50%
0
0
USD
37
USD
8
91%
37
83%
37%
0.71
-1.07
USD
72%
1:500
